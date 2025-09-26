Clash MMA začne vysílat v sobotu

Clash MMA začne vysílat v sobotuDNES! | redakce | tisk | názory
V sobotu 27. září 2025 zahájí vysílání nový program Clash MMA. Českého regulátora RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o tom informoval provozovatel stanice, společnost Clash of the Stars s.r.o.
Broadcaster získal vysílací licenci na předposledním dvanáctém zasedání RRTV, které se konalo 2. září 2025, pro program Clash MMA.
Podle licenčních podmínek se bude jednat o zábavně-sportovní program zaměřený na bojové sporty, zejména MMA. Stanice bude vysílat v době konání akcí pořádaných provozovatelem. Vysílání bude poskytováno na území České republiky a Slovenska.
Program Clash MMA bude k dispozici na internetových stránkách clashofthestars.tv.
Licence platí 12 let.