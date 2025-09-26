Rádio Hey a Rádio Prostor vrací kmitočty

Rádio Hey a Rádio Prostor vrací kmitočtyDNES! | redakce | tisk | názory
Na českém rozhlasovém trhu dochází k ukončení a vrácení některých kmitočtů pro analogové vysílání v pásmu VKV/FM. Změny se týkají stanic HEY Radio a Rádio Prostor.
Provozovatel hudební stanice HEY Radio, společnost JOE Media, s.r.o., vrátil jeden z dříve používaných VKV/FM kmitočtů, který využíval pro šíření programu.
Jde o kmitočet 101,2 MHz s výkonem ERP 0,1 kW z lokality Ústí nad Labem - Předlice.
Posluchači v Ústí nad Labem a okolí mohou stanici HEY Radio poslouchat i nadále. Vysílání je šířeno z kmitočtu 100,2 MHz. V jiných regionech mohou stanici zájemci poslouchat přes DAB multiplexy společností JOE Media a Fiera Touch.
Společnost Radio Prostor ukončila distribuci programu Radio Prostor z vysílače Olomouc 105,6 MHz s výkonem 0,5 kW ke dni 31. srpna 2025. O této skutečnosti informovala regulátora RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání).
Rádio Prostor je nyní k dispozici v celoplošné DAB síti společnosti RTI cz.