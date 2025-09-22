Quantcast
Pondělí, 22. září 2025, svátek má Darina

ZDF začne upozorňovat na vypnutí SD distribuce

Německá veřejnoprávní televize ZDF začne již brzy upozorňovat satelitní diváky, že její vysílání bude v klasickém SD rozlišení ukončeno. Programy ZDF mohou diváci sledovat přes satelit Astra v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení.

ZDF ukončí šíření svých televizních a rozhlasových programů v SD rozlišení k 18.11.2025. Tím skončí SD distribuce německých veřejnoprávních programů na satelitu v tomto rozlišení.

Ještě před tímto termínem budou diváci od 7.10.2025 formou textových informací, které budou vkládány speciálně do SD distribuce, informováni o chystané změně - tedy konči SD vysílání a divákům budou poskytnuty potřebné informace, včetně webové stránky a telefonního čísla, kde dostanou další rady.

Většina německých veřejnoprávních stanic již přes satelit v SD nevysílá. ZDF své programy v SD vypne jako poslední. V některých domácnostech mohou zastaralé přijímače (set top boxy) sloužit na druhém či dalším místě příjmu programů po dřívějším upgrade přijímací techniky na hlavním televizoru. A právě na "vedlejší" přijímací zařízení bude cílit informační kampaň ZDF.

Všechny programy ZDF, stejně tak i veřejnoprávní kanály ARD (Das Erste) včetně třetích programů, je možné z Astry přijímat v HD rozlišení, které je dostupné zdarma ( FTA), stejně jako původní SD distribuce, která brzy skončí.

zdroj: Digital Fernsehen

