28,2E: DMAX se přesouvá do britského svazku
DMAX, jeden z volně vysílaných programů mediální skupiny Warner Bros. Discovery (WBD), zmizí divákům v celé Evropě z televizní nabídky. Program se na pozici 28,2°E přesouvá z evropského paprsku do britského.
Irská mutace DMAX je snadno dostupná volně ( FTA) prostřednictvím transpondéru na satelitu Astra 2G, kde vysílá v silném evropském paprsku na kmitočtu 11,038 GHz. Tato distribuce patrně dozná jistých změn.
Tentýž program se totiž objevil v multiplexu na kmitočtu 12,382 GHz, který funguje na satelitu Astra 2F v britském svazku. Zde se vysílá také britská verze DMAX. Rovněž FTA.
V současné době probíhá souběžná distribuce na starých a nových parametrech stanice DMAX Ireland. Očekává se, že původní signál do Evropy bude brzy odpojen.
technické parametry - DMAX Ireland:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 12,382 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA, UK beam
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,038 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA, EU beam
zdroj: flysat.com + vl.info