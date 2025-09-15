Music Box Polska požádala o českou licenci

Music Box Polska požádala o českou licenciDNES! | redakce | tisk | názory
S českou vysílací licencí chce provozovat svůj program další broadcaster. Pražská společnost Music Box Television, s.r.o. požádala českého regulátora médií RRTV o udělení vysílací licence pro program Music Box Polska.
RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se bude požadavkem subjektu zabývat na některém z příštích zasedání.
Společnost Music Box Television s.r.o. požaduje licenci pro zvláštní přenosové systémy, tj. distribuci prostřednictvím internetu.
Music Box Television s.r.o. je vlastněna polskou společností Music Box Group Sp. z o.o. z Varšavy. Stanice Music Box Polska již vysílá a je k dispozici divákům satelitního vysílání jako FTA kanál na pozici 13°E. Vysílání je také k dispozici u vybraných OTT platforem u nás (v nabídce Lepší.TV).