SES a Cailabs otestují laserovou komunikační technologii
Satelitní operátor SES (Astra) dnes oznámila, že bude testovat nové optické pozemní stanice postavené francouzskou společností Cailabs pro odesílání dat z vesmíru pomocí laserových paprsků namísto rádiových vln.
Společnost SES očekává, že využitím optické komunikace bude schopna zvýšit rychlost přenosu dat, poskytnout bezpečnější spojení a pomoci zmírnit přetížení ve stále přeplněnějších rádiových frekvenčních pásmech.
Partnerství představuje významný krok vpřed pro optickou komunikaci, která využívá světelné paprsky k přenosu dat rychlostí až 10 gigabitů za sekundu - přibližně 100krát rychleji než typický domácí internet. Na rozdíl od tradičních rádiových signálů je laserové paprsky téměř nemožné zachytit nebo zarušit, což je činí ideálními pro bezpečnou vládní a obchodní komunikaci.
Největší výzvou optické komunikace do vesmíru vždy byla zemská atmosféra. Stejně jako se zdá, že hvězdy se třpytí v důsledku atmosférických turbulencí, laserové paprsky se při průchodu pohybujícím se vzduchem kymácejí a rozpadají. Společnost Cailabs tento problém vyřešila technologií zvanou Multi-Plane Light Conversion (MPLC), která funguje jako adaptivní brýle, jež se neustále přizpůsobují, aby laserový signál zůstal čistý a silný.
Nové pozemní stanice s názvem TILBA-OGS L10 umožní společnosti SES zahájit testování optických spojení mezi vesmírem a zemí před jejich integrací do komerčních služeb. Každá stanice zvládne obousměrný přenos rychlostí 10 Gb/s a lze ji ovládat na dálku, což je činí praktickými pro široké nasazení.
Od 60. let 20. století dominovaly vesmírné komunikaci rádiové vlny, ale přechod na optické systémy nabírá na obrátkách. Rádiové spektrum se s vypouštěním stále více satelitů stává stále přeplněnějším, což vede k rušení a omezené dostupnosti šířky pásma. Laserová komunikace, která využívá světlo spíše než rádiové vlny, otevírá zcela nové spektrum a přináší zásadní výhody, jako je nízká pravděpodobnost zachycení (LPI), nízká pravděpodobnost detekce (LPD) a nízká pravděpodobnost zneužití (LPE).
zdroj: SES