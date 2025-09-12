RTI cz přeladila vysílač Velká Javorina

RTI cz přeladila vysílač Velká JavorinaDNES! | redakce | tisk | názory
Jeden z vysílačů celoplošného DAB multiplexu C plzeňské společnosti RTI cz změnil vysílací parametry. Provozovatel sítě RTI cz přeladil vysílač Velká Javorina z kanálu (bloku) 9D na kanál 9B.
Změna proběhla během středy 10.9.2025. Pro poslech stanic je nutné naskenování stanic z nového kanálu, eventuálně se doporučuje použit funkci AUTOTUNE nebo FASTORY RESET. První z nich naladí všechny dostupné programy, druhá nejprve vymaže všechny naskenované stanice a nainstaluje je znovu.
Přechod vysílače Velká Javorina z bloku 9D na 9B souvisí s optimalizací celoplošné vysílací sítě, která je tvořena právě kombinací bloků 9B a 9D (s výjimkou Prahy a Středních Čech, kde je blok 8C) s cílem zamezit vzájemného rušení. Bloky 9B a 9D může RTI cz měnit během platnosti kmitočtových přídělů podle libosti. Nicméně pro posluchače změna kanálu (bloku) obnáší nové ladění stanic.
Společnost RTI cz zároveň upozornila, že v příštím týdnu dojde k přeladění vysílače Zlín - Mladcová a celý Zlínský kraj bude v multiplexu RTI cz na kanálu 9B.
RTI cz je jedním ze tří provozovatelů celoplošného digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting).