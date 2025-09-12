Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 12. září 2025, svátek má Marie

RTI cz přeladila vysílač Velká Javorina

DNES! | redakce | tisk | názory

Jeden z vysílačů celoplošného DAB multiplexu C plzeňské společnosti RTI cz změnil vysílací parametry. Provozovatel sítě RTI cz přeladil vysílač Velká Javorina z kanálu (bloku) 9D na kanál 9B.

Změna proběhla během středy 10.9.2025. Pro poslech stanic je nutné naskenování stanic z nového kanálu, eventuálně se doporučuje použit funkci AUTOTUNE nebo FASTORY RESET. První z nich naladí všechny dostupné programy, druhá nejprve vymaže všechny naskenované stanice a nainstaluje je znovu.

Přechod vysílače Velká Javorina z bloku 9D na 9B souvisí s optimalizací celoplošné vysílací sítě, která je tvořena právě kombinací bloků 9B a 9D (s výjimkou Prahy a Středních Čech, kde je blok 8C) s cílem zamezit vzájemného rušení. Bloky 9B a 9D může RTI cz měnit během platnosti kmitočtových přídělů podle libosti. Nicméně pro posluchače změna kanálu (bloku) obnáší nové ladění stanic.

Společnost RTI cz zároveň upozornila, že v příštím týdnu dojde k přeladění vysílače Zlín - Mladcová a celý Zlínský kraj bude v multiplexu RTI cz na kanálu 9B.

RTI cz je jedním ze tří provozovatelů celoplošného digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting).

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Chilli TV v nabídce Lepší.TV
Chilli TV v nabídce Lepší.TV
Oktopus se vrací s druhou sérií a dvanácti novými případy
Oktopus se vrací s druhou sérií a dvanácti novými případy
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Příliš mnoho lásky (2/8)
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Lovec hlav
21:45 Chladnokrevně
23:20 Sexy bestie
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Buď chlap!
22:35 Equalizér 3: Poslední kapitola
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Bláznivá komedie 2
22:05 Revolver
00:30 Místo činu: Brémy (7)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (3, 4)
21:50 Emmanuella ve vesmíru (4)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:00 Cestou necestou
22:40 Brutálna Nikita
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:40 Hľadanie lásky (2/3)
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Partička
23:35 Kameňák (15)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Pumpaři od Zlaté podkovy
22:10 Já nejsem já
00:20 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook