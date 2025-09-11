Quantcast
Čtvrtek, 11. září 2025, svátek má Denisa

Space Norway a Allente podepsaly dlouhodobou satelitní dohodu

Space Norway, přední poskytovatel satelitních služeb v celé Evropě, a Allente, významný hráč na severském trhu placené televize, oznámily přelomovou dohodu o zajištění a dlouhodobém poskytování satelitní kapacity z orbitální pozice 1° západně pro diváky v severském regionu.

Toto partnerství má výrazně zlepšit komunikační infrastrukturu a poskytování služeb v celém regionu.

Dlouhodobá spolupráce mezi Space Norway a Allente je založena na využití satelitů Thor 5, Thor 6 a Thor 7 a chystané družice Thor 8.

Tato dohoda představuje klíčový okamžik v našem úsilí o rozšíření a optimalizaci satelitních služeb pro severské publikum,“ uvedl Ole Ledang, ředitel divize vysílání ve Space Norway. „S podporou dynamického a technicky pokročilého kódovacího systému a satelitní uplinkové infrastruktury v Nittedal Teleport poskytuje Space Norway spolehlivá, flexibilní a bezpečná dlouhodobá řešení pro DTH platformu Allente.“

Jon-Espen Nergard, technický ředitel společnosti Allente, dodal: „Tato dohoda zajišťuje kapacitu, kterou potřebujeme k tomu, abychom i nadále poskytovali televizní zážitek, který naši zákazníci očekávají. Spolehlivou a vysoce kvalitní službu dostupnou všude ve severských zemích, ať už ve městech, malých obcích nebo na těch nejodlehlejších místech. Allente bude i nadále poskytovat nepřetržitý přístup k obsahu, který lidé milují dnes, a to i po mnoho dalších let.“

