ČT natáčí seriál Filter

ČT natáčí seriál FilterDNES! | redakce | tisk | názory
Česká televize natáčí v Brně a okolí šestidílný seriál Filter scenáristy a režiséra Davida Semlera. Šest půlhodinových dílů zachycuje život patnáctiletého Mattyho a jeho vrstevníků od jara do pozdního léta, během přechodu ze základní školy na střední. Seriál diváci uvidí v iVysílání v roce 2026.
„
Přechod ze základní školy na střední považuji za první velkou změnu v životě každého z nás. Opouštíte domácí prostředí a své kamarády, děláte první krok do vám zcela neznámého světa, osamostatňujete se. Z velkého dítěte se stáváte malým dospělým. A právě o tom chceme vyprávět - o vnímání složitostí světa, o různorodosti každého z nás, o hledání sebe samých a o tom, že každý problém má řešení, ať vypadá sebehůř,“ říká kreativní producent Jaroslav Sedláček, který se podílel mimo jiné na filmech Masaryk, Šarlatán nebo Vlny. Loni získal na Seoul International Drama Awards cenu za nejlepší televizní film se snímkem Svatá.
Matty (Antonio Šoposki) žije se svojí maminkou (Martha Issová) a babičkou (Simona Peková) celkem spokojený život. Má výborné kamarády Tondu (Daniel Šíp) a Kláru (Julie Louthanová). Během přijímaček na střední školu se ale seznámí s Radkem (Adam Buš), klukem na první pohled sebevědomým a úspěšným, jehož vnitřní svět je ale docela jiný. Matty udělá v dobré víře pár chyb, které se začnou nabalovat, a jeho dětsky naivní a radostný svět se během pár měsíců stává krutě dospělým.
„
Námět Davida Semlera, se kterým za mnou přišel Jaroslav Sedláček, se dobře trefil do naší poptávky po seriálech pro mladé publikum, které pro iVysílání průběžně hledáme. Děj Filteru měl od začátku spád, plasticky vyobrazené hlavní postavy, a ještě dobře vystihl tohle specifické - a pro většinu lidí i dost příšerné - životní období, a přitom neupadá do moralizování nebo patosu. Takže věřím, že tenhle citlivý přístup bude s diváky a divačkami rezonovat. Také jsem ráda, že po delší době, po seriálech jako Pět let, Adikts nebo Vlastně se nic nestalo, které pro iVysílání vznikly v předchozích letech a zaměřovaly se na postavy vysokoškoláků nebo skoro třicátníků, se teď zase podíváme víc mezi teenagery a na jejich perspektivu,“ dodává šéfredaktorka iVysílání Eva Rálková.
„
Filter je pro mě návratem do bolestivého období dospívání, kdy máte pocit, že stojíte nejenom sami proti svému okolí, ale často také sami proti sobě. Bojujete s nešťastným, zmateným a ztraceným člověkem ve vás, který se navíc často chová zcela nevyzpytatelně. Dospívání je proces, ve kterém sami sebe pomalu poznáváme a zvykáme si na to, kým jsme,“ říká scenárista a režisér David Semler, který byl za svůj krátký film Musí to být bolestivý nominován na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film, jež se uděluje v rámci Českých lvů, a získal také cenu za nejlepší krátký film od televize Arte na Filmschoolfestu v Mnichově.
„
Námět seriálu mi přišel zajímavý asi hlavně kvůli tomu, že mě začínají čím dál tím víc bavit vztahové žánry. Zaujalo mě i queer téma, které si myslím, že je ve společnosti potřeba dál rozvíjet. A také mě baví charakterová barevnost postav. Nedá se určit, jestli nějaká postava jedná dobře, nebo špatně. To charakterům dodává lidskost,“ říká představitel hlavní role Antonio Šoposki, který získal za svůj výkon ve filmu Tancuj, Matyldo nominaci na Českého lva.
Ve filmu se představí celá řada mladých herců a pro většinu z nich je to první velká zkušenost před kamerou. Hustým sítem mnoha castingových kol prošel například student Pražské konzervatoře Adam Buš: „
Hraju patnáctiletého Radka, který jako spousta jeho vrstevníků hledá svoje místo na světě a snaží se přijít na to, kým vlastně je. Radek je silný charakter, který projde velkým vývojem, a jelikož mě baví hledat pod povrchem a zkoumat motivace postav, roli jsem rád přijal.“
zdroj: ČT