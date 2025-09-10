TIM Music Awards 2025 na Rai 1

TIM Music Awards 2025 na Rai 1DNES! | redakce | tisk | názory
Velikány italské pop music, některé z nich jsou velmi dobře známé i ve světě nabídne italská veřejnoprávní televize Rai 1. Ta chystá jak je již tradicí na začátku nové televizní sezóny TIM Music Awards 2025.
Přímý přenos z legendární arény ve Veroně nabídne zvučná jména jako jsou Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Giorgia, Fedez, Umberto Tozzi, Annalisa, Il Volo, The Kolors, Olly a mnoho dalších.
TIM Music Awards proběhne ve dvou dnech - 12. a 13. září 2025 a Rai 1 přinese oba přímé přenosy vždy od 20:30 hodin.
TIM Music Awards vznikl v koprodukci Rai Intrattenimento Prime Time a Friendsandpartners ve spolupráci s TIM a městem Veronou.
Vysílání Rai 1 je možné sledovat zdarma v HD rozlišení z evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird a dále u vybraných IPTV/OTT operátorů u nás.
zdroj: franck