Jukebox - noc hitů na Rai 1

Jukebox - noc hitů na Rai 1DNES! | redakce | tisk | názory
Další pořad plný hitů minulých dekád připravuje do vysílání italská veřejnoprávní televize Rai. Do vysílání televizní stanice Rai 1 chystá pořad Jukebox - noc hitů.
Princip pořadu je podobný jako v případě hudební show Arena, kterou diváci již znají z předešlých let. Hudebním fanouškům přinese populární hudbu ze čtyř dekád - 70., 80. a 90. let minulého století a prvního desetiletí nového Milénia.
V rámci show vystoupí legendy světové pop music. Diváci se mohou těšit například na tyto interprety: Anastacia, Maizie Williams (Boney M), Ace Of Base, Alexia, Earth, Wind & Fire feat. Al McKay and Greg Moore, Gipsy Kings, Michael Sambello, Cutting Crew, Tony Hadley (Spandau Ballet), Alcazar, Andreas Johnson, Fausto Leali, Leee John (Imagination), Former Ladies of the Supremes, Ryan Paris, Righeira a řadu dalších.
Show se bude konat v aréně Inalpi v Turíně, která pojme až 15 tisíc diváků. Pořad budou moderovat Antonella Clerici a Clementino.
Na televizních obrazovkách Rai 1 se pořad Jukebox - noc hitů objeví ve čtvrtek 18.9. a v pátek 19.9.2025 ve 21:30 hodin a dále na Rai Radio 2 a na mezinárodním programu Rai Italia mimo Evropu dle místních časových zón. Stanice Rai 1 je dostupná zcela zdarma v HD rozlišení z evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E a dále u vybraných poskytovatelů OTT/IPTV platforem u nás.
Jukebox - noc hitů (Jukebox - la notte delle hit) je originálním formátem Rai. Pořad vznikl v koprodukci Rai Intrattenimento Prime Time a A1 pictures, ve spolupráci s městem Turínem a Suzuki.
zdroj: franck + sorrisi