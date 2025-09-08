Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 8. září 2025, svátek má Mariana

Jukebox - noc hitů na Rai 1

DNES! | redakce | tisk | názory

Další pořad plný hitů minulých dekád připravuje do vysílání italská veřejnoprávní televize Rai. Do vysílání televizní stanice Rai 1 chystá pořad Jukebox - noc hitů.

Princip pořadu je podobný jako v případě hudební show Arena, kterou diváci již znají z předešlých let. Hudebním fanouškům přinese populární hudbu ze čtyř dekád - 70., 80. a 90. let minulého století a prvního desetiletí nového Milénia.

V rámci show vystoupí legendy světové pop music. Diváci se mohou těšit například na tyto interprety: Anastacia, Maizie Williams (Boney M), Ace Of Base, Alexia, Earth, Wind & Fire feat. Al McKay and Greg Moore, Gipsy Kings, Michael Sambello, Cutting Crew, Tony Hadley (Spandau Ballet), Alcazar, Andreas Johnson, Fausto Leali, Leee John (Imagination), Former Ladies of the Supremes, Ryan Paris, Righeira a řadu dalších.

Show se bude konat v aréně Inalpi v Turíně, která pojme až 15 tisíc diváků. Pořad budou moderovat Antonella Clerici a Clementino.

Na televizních obrazovkách Rai 1 se pořad Jukebox - noc hitů objeví ve čtvrtek 18.9. a v pátek 19.9.2025 ve 21:30 hodin a dále na Rai Radio 2 a na mezinárodním programu Rai Italia mimo Evropu dle místních časových zón. Stanice Rai 1 je dostupná zcela zdarma v HD rozlišení z evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E a dále u vybraných poskytovatelů OTT/IPTV platforem u nás.

Jukebox - noc hitů (Jukebox - la notte delle hit) je originálním formátem Rai. Pořad vznikl v koprodukci Rai Intrattenimento Prime Time a A1 pictures, ve spolupráci s městem Turínem a Suzuki.

zdroj: franck + sorrisi

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 OKTOPUS 2 (1/12)
21:15 Reportéři ČT
22:00 Fenomén doby
kanál CT2 20:00 Yellowstone (3/9)
20:50 Boj o oheň
22:30 Bídníci
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Kriminálka Anděl VII (3)
21:40 Specialisté (103)
kanál PRIMA 20:15 Exodus: Bohové a králové
23:25 Bez lítosti 2 (2)
00:20 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou: Poslední bitva
22:45 Vraždy v Oxfordu
01:00 JAG 3 (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Vít Olmer: Den s Ivem Šmoldasem
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
22:00 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Jednoduché veci
22:10 Reportéri
22:40 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:40 Ako sa rodila Zem
21:35 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 V zovretí (2)
21:55 Farma XVII.
23:00 Mesto tieňov 2 (9)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (8)
21:30 Cena medu
23:15 Klaun (9)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook