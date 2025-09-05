Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 5. září 2025, svátek má Boris

Media for Europe získá majoritu ve společnosti ProSienbenSat.1

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost MfE získala celkový podíl ve výši 75,61 procenta a po dokončení transakce se stane majoritním akcionářem společnosti ProSiebenSat.1.

Společnost Media for Europe (MfE) oficiálně oznámila konečné výsledky své dobrovolné veřejné nabídky převzetí akcionářům společnosti ProSiebenSat.1 Media SE. Po uplynutí dodatečné lhůty pro přijetí 1. září 2025 o půlnoci (SELČ) si společnost MfE zajistila celkem 75,61 procenta akcií společnosti ProSiebenSat.1. Tyto akcie se skládají z akcií nabízených v rámci nabídky, akcií dříve držených společností MFE a akcií získaných mimo nabídku. PPF, druhý hlavní strategický akcionář společnosti ProSiebenSat.1, oznámil, že do nabídky společnosti MfE vloží akcie představující přibližně 15,68 procenta akciového kapitálu společnosti ProSiebenSat.1.

Společnost ProSiebenSat.1 se i nadále jasně zaměřuje na digitální transformaci svého zábavního byznysu a udržitelné zvyšování hodnoty společnosti pro všechny zúčastněné strany.

V návaznosti na pokrok dosažený v první polovině roku 2025 si společnost klade za cíl dále etablovat Joyn jako přední streamovací platformu financovanou z reklamy v německy mluvících zemích a pokračovat ve svém výrazném dvouciferném růstu dosahu.

ProSiebenSat.1 je druhou největší privátní televizní skupinou v Německu. Provozuje televizní stanice jako Pro Sieben, Sat.1, kabel eins a také zmíněnou streamovací platformu Joyn.

Podle MfE se očekává, že dobrovolná nabídka převzetí bude dokončena 16. září 2025.

MfE se netají tím, že chce vytvořit přední evropskou televizní skupinu, která hodlá konkurovat streamovacím platformám typu Netflix. Posílení pozice MfE ve společnosti ProSiebenSat.1 ji umožní zrealizovat svůj záměr.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Příliš mnoho lásky (1/8)
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Svatý rok
21:40 Pevnost
23:15 Přejezd Kassandra
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Poklad
22:40 Equalizér 2
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Bláznivá komedie
22:00 Americká spravedlnost
23:55 JAG 3 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (1, 2/10)
21:45 Emmanuella ve vesmíru (3)
23:45 Intim s Heidi Janků
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:10 Cestou necestou
22:50 Magická hlbočina
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Hľadanie lásky (1/3)
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Svadobné zvony
23:20 Kameňák (13)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Cena medu
21:55 Křtiny
23:35 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook