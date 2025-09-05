Media for Europe získá majoritu ve společnosti ProSienbenSat.1

Media for Europe získá majoritu ve společnosti ProSienbenSat.1DNES! | redakce | tisk | názory
Společnost MfE získala celkový podíl ve výši 75,61 procenta a po dokončení transakce se stane majoritním akcionářem společnosti ProSiebenSat.1.
Společnost Media for Europe (MfE) oficiálně oznámila konečné výsledky své dobrovolné veřejné nabídky převzetí akcionářům společnosti ProSiebenSat.1 Media SE. Po uplynutí dodatečné lhůty pro přijetí 1. září 2025 o půlnoci (SELČ) si společnost MfE zajistila celkem 75,61 procenta akcií společnosti ProSiebenSat.1. Tyto akcie se skládají z akcií nabízených v rámci nabídky, akcií dříve držených společností MFE a akcií získaných mimo nabídku. PPF, druhý hlavní strategický akcionář společnosti ProSiebenSat.1, oznámil, že do nabídky společnosti MfE vloží akcie představující přibližně 15,68 procenta akciového kapitálu společnosti ProSiebenSat.1.
Společnost ProSiebenSat.1 se i nadále jasně zaměřuje na digitální transformaci svého zábavního byznysu a udržitelné zvyšování hodnoty společnosti pro všechny zúčastněné strany.
V návaznosti na pokrok dosažený v první polovině roku 2025 si společnost klade za cíl dále etablovat Joyn jako přední streamovací platformu financovanou z reklamy v německy mluvících zemích a pokračovat ve svém výrazném dvouciferném růstu dosahu.
ProSiebenSat.1 je druhou největší privátní televizní skupinou v Německu. Provozuje televizní stanice jako Pro Sieben, Sat.1, kabel eins a také zmíněnou streamovací platformu Joyn.
Podle MfE se očekává, že dobrovolná nabídka převzetí bude dokončena 16. září 2025.
MfE se netají tím, že chce vytvořit přední evropskou televizní skupinu, která hodlá konkurovat streamovacím platformám typu Netflix. Posílení pozice MfE ve společnosti ProSiebenSat.1 ji umožní zrealizovat svůj záměr.