Eurovision Sport s právy na MS v boxu 2025
Mistrovství světa v boxu 2025 bude k dispozici na Eurovision Sport. Evropská vysílací unie (EBU) totiž uzavřela historickou dohodu s World Boxing ohledně vysílacích práv.
Práva k MS v boxu 2025 na Eurovision Sport, sportovní streamovací platformy EBU, pokrývají mnoho teritorií celého světa, včetně Slovenska. S výjimkou České republiky, kde práva získal jiný subjekt.
Sportovní event se uskuteční v Liverpoolu od 4. do 14. září 2025 a je vůbec první boxerskou soutěží vysílanou na Eurovision Sport.
Očekává se, že se zúčastní více než 500 boxerů z více než 60 zemí v 10 váhových kategoriích pro muže i ženy. V sestavě se objeví 17 medailistů z olympijských her 2024 - devět žen a osm mužů - a mezi nimi i Abdumalik Khalokov z Uzbekistánu a Erislandy Alvarez z Kuby, kteří oba získali zlato v Paříži.
Mezi další sportovce, které stojí za pozornost, budou Polka Julia Szeremeta a Panamka Atheyna Bylon, které obě získaly stříbro v Paříži 2024.
zdroj: EBU