Nový ekonomický pořad ČT Události, komentáře z ekonomiky
Česká televize od září obnovuje samostatnou ekonomickou redakci zpravodajství. Jejím prvním výsledkem bude nový pořad Události, komentáře z ekonomiky, který se poprvé na ČT24 objeví už v sobotu 6. září od 22:00 hodin.
Každý týden nabídne shrnutí a analýzu nejdůležitějších ekonomických událostí, rozhovory s hosty ve studiu i speciálně připravené reportáže.
Události, komentáře z ekonomiky navazují na dlouhou tradici ekonomického vysílání ČT. Chceme divákům přinášet srozumitelný a zároveň odborný pohled na to, co ovlivňuje jejich životy - od inflace přes energetiku až po vývoj na trzích,“ uvedla vedoucí ekonomické redakce a moderátorka Vanda Kofroňová.
Ve studiu se bude střídat právě Vanda Kofroňová s Ninou Ortovou a Jakubem Musilem. Redakci doplní odborní redaktoři Tereza Gleichová, Petr Vašek a Jitka Fialková. Editorsky pořad povede zkušená ekonomická novinářka Lenka Dolanská, která se do Prahy vrací po několika letech v Londýně a Bruselu. Na tématech pro Události, komentáře z ekonomiky budou spolupracovat také vědecká, kulturní a regionální redakce spolu se zahraničními zpravodaji ČT.
Poptávku po posílení ekonomického zpravodajství chápeme jako důležitý bod pro lepší orientaci diváků v každodenních událostech a zároveň jako rozšíření nabídky zpravodajství pro veřejnost,“ říká ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.
První Události, komentáře z ekonomiky nabídnou hned tři témata. Státní rozpočet přijdou komentovat bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer a předseda ČMKOS Josef Středula, o investicích automobilky Toyota v Kolíně pohovoří prezident a generální ředitel Toyota Motor Europe Yoshihiro Nakata. Na mzdy pak předá svůj podnikatelský pohled ředitelka pro strategii a vývoj Dermacolu Věra Komárová.
Česká televize připravuje také druhý ekonomický pořad zaměřený na reportážní žurnalistiku. Ten nyní prochází dramaturgickým a realizačním vývojem a do vysílání vstoupí pravděpodobně na přelomu roku.
zdroj: ČT