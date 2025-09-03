Oneplay Sport odvysílá přes 400 zápasů z Tipsport extraligy

Oneplay Sport odvysílá přes 400 zápasů z Tipsport extraligyDNES! | redakce | tisk | názory
Sezona 2025/2026 Tipsport extraligy nabídne osvědčený formát. Stanice Oneplay Sport 2 a Oneplay Sport 4 odvysílají v základní části přes 340 zápasů, více než 60 duelů bude z play off včetně finále. Kanál ČT sport, který mají zákazníci Oneplay ve všech plánech, zprostředkuje maximálně 36 přenosů.
Inspirace v NHL
Oneplay Sport 2 je primárně domovem ledního hokeje, kde diváci najdou vše podstatné. Oneplay Sport 4 přináší prémiové záběry, například vybraná utkání prostřednictvím Oneplay Helmet Cam, která nabízí výjimečný pohled z kamer umístěných na helmách hlavních či čárových rozhodčích.
„
Přenosy získají další rozměr. Do vysílání zapojíme kamery přímo na střídačkách, které jsme již otestovali během finálové série Kometa Brno - Pardubice. Díky nim přinášíme divákům exkluzivní záběry emocí hráčů i jejich bezprostředních oslav. V průběhu září do přenosů přibudou robotické kamery umístěné za brankami. Inspiraci jsme čerpali přímo z NHL,“ uvedl Marek Kindernay, výkonný ředitel Oneplay Sport.
Více expertů na stadionech
Druhou řadou pokračuje oblíbená série Hockey Tour, která mapuje všechny extraligové kluby. Nebudou chybět rozhovory, pohledy do zákulisí a nově také speciální rubrika, v níž hráči ukážou své dovednosti mimo led. Start prvního dílu s týmem HC Olomouc se uskuteční v prosinci.
Další změna nastane přímo na hokejových stadionech, kde budou ve studiu nově dva experti. „
Chceme více zapojit experty přímo na stadionech, prostor dostanou i speciální hosté, kteří se stanou nedílnou součástí studií u ledové plochy,“ sdělil Tomáš Zetek, vedoucí hokejové redakce Oneplay Sport.
Konferenční přenosy se rozšiřují
V závěru základní části se fanoušci mohou těšit také na konferenční přenosy. „
Mohu prozradit, že jsme na historicky první konferenční přenos dostali velké množství pozitivních reakcí. Je to velká inovace, kdy divák kontinuálně sleduje čtyřhodinové studio s důležitými momenty průběžně ze všech stadionů. Na tento formát navážeme, a posuneme ho ještě dál. V letošní sezoně nabídneme konferenční přenosy hned ze dvou posledních kol základní části,“ doplnil Tomáš Zetek.
Zpětné přehrání, multidimenze i statistiky
Oneplay přináší fanouškům hokejové Tipsport extraligy moderní způsob, jak si užít přenosy s řadou pokročilých funkcí. Možnost zpětného přehrání v délce až sedmi dnů zajišťuje, že žádný důležitý moment neunikne pozornosti. Funkce multidimenze umožňuje divákům sledovat více duelů současně a poskytuje tak komplexní přehled o aktuálním dění napříč soutěží.
Přímo v platformě jsou k dispozici podrobné statistiky včetně výsledků zápasů, aktuální tabulky týmů a kanadského bodování. Díky tomu mají fanoušci všechny důležité informace na jednom místě. Krátce po skončení utkání jsou automaticky generovány sestřihy nejzajímavějších momentů. Funkce klíčové momenty nabízí rychlý přístup k tomu nejzásadnějšímu, především ke gólům a vyloučením.
Složení hokejové redakce Oneplay Sport pro sezonu 2025/2026:
MODERÁTOŘI: Jan Homolka, Jan Velart, Tomáš Zetek
REPORTÉŘI: Jan Hrabal, Martina Kramerová, Jaroslav Keimar
KOMENTÁTOŘI: Libor Basík, Petr Hais, Jan Hrabal, Jaroslav Keimar, Lukáš Losleben, Radek Macháček, Viktor Maudr, Ivan Petr, Martin Stebel, Adam Sušovský, Jan Velart, Matěj Vodička, Tomáš Zetek, Radek Šilhan, Jan Štiegler, Václav Pilný, Matyáš Smola, Vojtěch Ošlejšek, Jan Tajzler
STATISTICKÝ EXPERT: Jiří Vítek
EXPERTI:
Radek Duda - odehrál přes 700 zápasů v extralize, hrál také v Kanadě, Rusku, Rakousku, Švédsku, Finsku, Švýcarsku nebo v Německu
Patrik Eliáš - legenda New Jersey Devils, kde je držitelem řady klubových rekordů. Včetně play off odehrál 1402 utkání s bilancí 453+697. Je druhým v pořadí kanadského bodování českých hráčů v NHL
Miloslav Gureň - bývalý obránce, který si vyzkoušel NHL, v Česku hrál mj. za Zlín nebo Třinec
Jakub Koreis - přes 800 utkání v profesionálních soutěžích, hrál za Spartu, Plzeň nebo Kometu Brno
Roman Málek - někdejší brankář, který v extralize nasbíral 628 startů. Mistr extraligy se Slavií
Václav Nedorost - dvojnásobný juniorský mistr světa, jenž hrál NHL za Colorado Avalanche či Floridu Panthers a sedm let působil v KHL
Jiří Tlustý - bývalý útočník, v NHL odehrál 446 zápasů (mj. Toronto, Carolina, New Jersey)
zdroj: Oneplay