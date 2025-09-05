Výluka vysílačů Ostrava - Okrajní a Zlín

Výluka vysílačů Ostrava - Okrajní a ZlínDNES! | redakce | tisk | názory
Během nadcházejícího týdne dojde k plánovaným odstávkám televizního a rozhlasového vysílání z vysílačů Ostrava - Okrajní a Zlín - Tlustá hora, které šíří DVB-T2 a DAB multiplexy a programy v pásmu VKV/FM.
V úterý 9. září 2025 od 6:00 do 15:00 hodin se z vysílače Ostrava - Okrajní odmlčí DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a dále také multiplex 22 a multiplex 23 s privátními stanicemi. Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebude možné naladit ani rozhlasovou stanici Evropa 2 v pásmu VKV/FM.
O dva dny později proběhne výluka na vysílači Zlín - Tlustá hora. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude možné z uvedeného vysílače naladit žádnou celoplošnou DVB-T2 síť 21, 22 a 23.
Ve čtvrtek 11. září 2025 od 10:00 do 15:00 hodin nebude možné z vysílače Tlustá hora přijímat ani rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM - konkrétně ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, ČRo Region Zlín, Rock Rádio, Kiss rádio, Frekvence 1, Rádio Impuls a také celoplošné DAB multiplexy A a B.
Důvodem pro výluky vysílání je pravidelná kontrola vysílačů, anténních systémů, údržba energetiky a vysílacích technologií.