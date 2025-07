Polsko: O volnou kapacitu v DVB-T má zájem jen jeden vysílatel

10.07.2025 19:31

Celkem dvě nové stanice by se mohly objevit v polském celoplošném multiplexu 8 (MUX 8). Dva programové sloty se totiž v závěru roku uvolní. Stávající vysílatelé o ně nemají zájem.

Polský regulátor médií KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) zveřejnila seznam zájemců o novou vysílací licenci pro multiplex 8. Do tendru se přihlásila pouze Telewizja Republika se svým projektem Republika 2.

Co bude dál s volnou kapacitou po Metro, Zoom TV a možná i ViDoc TV? Pravděpodobně bude vyhlášen další tendr na obsazení těchto slotů.

Jediným žadatelem o kapacitu v multiplexu 8 je společnost Telewizja Republika S.A., která podala žádost o provozování stanice Republika 2. Vzhledem k tom, že budou k dispozici dvě pozice, neboť v závěru roku v MUXu 8 skončí Metro a Zoom TV, bude nutné provést další výběrové řízení. Je také možné, že se uvolní kapacita i po stanici ViDoc TV, která zde od poloviny února 2025 nevysílá.

Stávající licence pro šíření programu v MUXu 8 (řazeno podle pozic v LCN):

38 - Metro (Green Content/TVN Warner Bros. Discovery) - vysílání zde do 28. prosince 2025

39 - Zoom TV (Kino Polska TV/Grupa Kino Polska) - vysílá zde do 28. prosince 2025

40 - Nowa TV (TV Spektrum/Grupa Polsat Plus)

41 - WP (Wirtualna Polska Media/Wirtualna Polska Holding)

50 - ViDoc TV (Red Carpet TV/Red Carpet Media Group) - v současné době zde nevysílá

51 - Republika (Telewizja Republika)

52 - wPolsce24 (Fratria)

