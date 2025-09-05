EDU Rádio žádá o licenci na DAB vysílání

EDU Rádio žádá o licenci na DAB vysíláníDNES! | redakce | tisk | názory
Programová nabídka digitálního rozhlasového vysílání v systému DAB (Digital Audio Broadcasting) se v budoucnu rozšíří o další zcela novou stanici.
Společnost EDU Rádio s.r.o. požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení vysílací licence na digitální rozhlasové vysílání pro program EDU Rádio. Podle názvu půjde pravděpodobně o vzdělávací stanici.
RRTV se bude požadavkem subjektu zabývat na některém z příštích zasedání.
DAB vysílání v Česku zažívá především v letošním roce velký rozvoj. Souvisí to se spuštěním komerčního provozu dvou celoplošných a 27 regionálních multiplexů.