Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 5. září 2025, svátek má Boris

Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History

DNES! | redakce | tisk | názory

Čtrnáct let předtím, než se RMS (Royal Mail Steamer - Královský poštovný parník) Titanic v dubnu 1912 vydal na svou osudovou první plavbu, napsal americký spisovatel a zkušený námořník Morgan Robertson děsivou novelu Futility, or the Wreck of the Titan (Marnost aneb Ztroskotání Titanu, 1898).

Fiktivní Titan byl obrovský, „nepotopitelný“ zaoceánský parník, který narazil v dubnu v severním Atlantiku do ledovce, nesl příliš málo záchranných člunů a příliš mnoho cestujících, až znepokojivě připomínající skutečný osud Titaniku. Tento neuvěřitelně prorocký příběh se vrací v nejnovějším průlomovém dokumentu Titanic: Příběh objevení legendárního vraku, který má premiéru na Viasat History 6. září ve 21:00 a zavede diváky hluboko pod hladinu, aby odhalil strhující skutečný příběh o tom, jak byl vrak Titaniku před čtyřiceti lety objeven.
Paralely, které se staly skutečností

Viasat History uvede dokument Titanic: Příběh objevení legendárního vraku (foto: Viasat)
▲ Viasat History uvede dokument Titanic: Příběh objevení legendárního vraku (foto: Viasat)

Robertsonova novela předvídá mnoho klíčových aspektů katastrofy Titaniku:

* Titan měřil 800 stop, Titanic 882,5 stopy - oba byly označovány za největší lodě své doby.
* Obě lodě byly prohlášeny za nepotopitelné.
* Osudná srážka s ledovcem nastává v dubnu v severním Atlantiku kolem půlnoci.
* Oba parníky měly záchranné čluny jen pro přibližně třetinu cestujících - Titan 24, Titanic 20 - což vedlo k obrovským ztrátám na životech.
* Na palubě obou bylo přes 2 000 lidí.
* Robertsonův příběh upozorňuje na nebezpečnou pýchu technologie a fatální podcenění síly přírody.

V dokumentu Titanic: Příběh objevení legendárního vraku odborníci rozplétají tyto skryté souvislosti a ukazují, jak Marnost funguje nejen jako varovný příběh o technologické aroganci, ale také jako znepokojivé předznamenání jedné z nejtragičtějších námořních katastrof v dějinách.

Nevyřčený příběh objevu Titaniku
Při příležitosti 40. výročí jednoho z nejslavnějších archeologických objevů přináší dokument Titanic: Příběh objevení legendárního vraku novou kapitolu v historii Titaniku. Vypráví příběh o tom, jak byla tato ikonická loď nalezena více než 2 míle pod hladinou Atlantiku.

Dvoudílná série nabízí jedinečný pohled na muže, kteří stáli za tímto monumentálním objevem:

* Epizoda 1 - sleduje desetiletí neúspěšných pátrání, včetně pokusů lovců pokladů, až po dobu, kdy texaský ropný magnát Jack Grimm v 80. letech financoval nejnovější sonarovou a kamerovou techniku. Jeho výpravy, proslulé jak odhodláním, tak výstřednostmi (např. pokusem vzít s sebou opičku), sice vrak nenašly, ale položily důležitý základ.
* Epizoda 2 - mapuje cestu Roberta Ballarda, uznávaného mořského vědce a průzkumníka, který využil tajné mise amerického námořnictva (zaměřené na hledání ztracených jaderných ponorek) jako krytí pro pátrání po Titaniku.

Ve spolupráci s francouzskými vědci a za pomoci nejmodernější podmořské techniky Ballardův tým vrak konečně objevil - a navždy změnil naše chápání katastrofy.

Dokumentární série nepopisuje jen napínavé pátrání a samotný objev, ale zkoumá také, co následovalo poté, jak vrak ovlivnil naše poznání Titaniku a jak inspiroval další výzkum i debaty.

Proč je tento dokument výjimečný
Na rozdíl od předchozích filmů kombinuje Titanic: Příběh objevení legendárního vraku:

• exkluzivní rozhovory s klíčovými členy expedic, včetně dosud neslyšených svědectví,
• detailní popisy technologií z 80. let a geopolitického kontextu, který ovlivnil pátrání,
• vzácné archivní záběry a osobní příběhy, které odhalují lidskou stránku celé ságy,
• nový narativ, jenž staví Titanic nejen jako tragédii, ale i jako zlomový okamžik v dějinách podmořské archeologie a námořní historie.

Spojením příběhu objevu Titaniku s děsivým literárním předznamenáním v knize Marnost se dokument mění ve filozofickou úvahu o osudu, lidských chybách a neutuchající touze po pravdě ukryté v hlubinách oceánu.

Ohlédnutí za dějinami mezi mýtem a realitou
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku zve diváky k zamyšlení nad tenkou hranicí mezi fikcí a realitou. Robertsonova Marnost nebyla proroctvím, ale silnou směsicí námořních znalostí, lidské pýchy a předvídavosti ohledně selhání bezpečnostních opatření. V kombinaci s příběhem objevu vraku před čtyřiceti lety vrhá tento dokument nový pohled na neutuchající fascinaci Titanicem.

Jakmile se diváci ponoří do ledových hlubin, kde Titanic odpočívá, a sledují vzrušující příběh jeho znovuobjevení, zůstane jim v mysli znepokojivá otázka: Mohla nás fikce lépe připravit na jednu z největších katastrof v dějinách?

Tento detailní a strhující dokumentární seriál Titanic: Příběh objevení legendárního vraku má premiéru na Viasat History 6. září ve 21:00 u příležitosti 40. výročí objevu vraku Titaniku a nabízí jedinečný zážitek pro historiky, milovníky mořeplavby i širokou veřejnost.

Trailer:

zdroj: Viasat

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Příliš mnoho lásky (1/8)
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Svatý rok
21:40 Pevnost
23:15 Přejezd Kassandra
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Poklad
22:40 Equalizér 2
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Bláznivá komedie
22:00 Americká spravedlnost
23:55 JAG 3 (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (1, 2/10)
21:45 Emmanuella ve vesmíru (3)
23:45 Intim s Heidi Janků
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:10 Cestou necestou
22:50 Magická hlbočina
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Hľadanie lásky (1/3)
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Svadobné zvony
23:20 Kameňák (13)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Cena medu
21:55 Křtiny
23:35 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook