reklama
Úterý, 28. dubna 2026, svátek má Vlastislav

Dva nové hudební kanály na Nova Hellas

Společnost United Group, provozovatel satelitní televize Nova Hellas, rozšířila svoji programovou nabídku o dva nové programy, které tentokrát potěší hudební fanoušky.

Operátor zařadil do své nabídky stanice MAD Rewind HD a MAD Vibes HD. Jde o tematické televizní programy známého místního provozovatele MAD Group, který zákazníkům této DTH platformy již nabízel televizní stanice MAD TV a MAD GREEK a rozhlasový program MAD Radio.

MAD Rewind se zaměřuje na videoklipy staršího data. Diváci si mohou připomenout hity, které byly populární od 80. let minulého století až po první dekádu nového Milénia. Stanice MAD Vibes je určena pro mladší diváky, kterým nabízí hudbu od popu, dance, R&B, rock-pop až po indie pop.

Obě stanice jsou dostupné abonentům řecké platformy Nova ze satelitu a to v HD rozlišení. Vysílání je zakódováno systémem Irdeto (CAID 0604, 0699). Programy jsou také poskytovány v OTT platformě EON.

technické parametry - MAD Rewind HD, MAD Vibes HD:

Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,804 GHz, pol. V, 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto.

Reklama

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
MCM ukončí 30. června vysílání
Dva satelity Astry na pozici 19,2°E šíří programy
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Rozpleteno
21:30 Četnické humoresky (17/39)
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí
22:40 Věčný císař František Josef I.
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (56)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (28)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (63)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (5)
21:30 Labyrint 2 (1)
22:45 Profesionálové 4 (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Vysoká škola zločinu II (2/6)
22:50 Rezidencia
kanál DVOJKA 20:10 Dedičstvo Rakúska - dóm, polmesiac a križiaci
20:55 Kráľ Karol III.: Človek za korunou
21:55 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (7)
21:55 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:55 Skutečné vraždy: Co zaseješ, to sklidíš (8)
22:50 Stříbrná pila (3)
00:05 Skutečné příběhy

Dovolená u mořeBazény
