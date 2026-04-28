Dva nové hudební kanály na Nova Hellas

Dva nové hudební kanály na Nova HellasDNES!
Společnost United Group, provozovatel satelitní televize Nova Hellas, rozšířila svoji programovou nabídku o dva nové programy, které tentokrát potěší hudební fanoušky.
Operátor zařadil do své nabídky stanice MAD Rewind HD a MAD Vibes HD. Jde o tematické televizní programy známého místního provozovatele MAD Group, který zákazníkům této DTH platformy již nabízel televizní stanice MAD TV a MAD GREEK a rozhlasový program MAD Radio.
MAD Rewind se zaměřuje na videoklipy staršího data. Diváci si mohou připomenout hity, které byly populární od 80. let minulého století až po první dekádu nového Milénia. Stanice MAD Vibes je určena pro mladší diváky, kterým nabízí hudbu od popu, dance, R&B, rock-pop až po indie pop.
Obě stanice jsou dostupné abonentům řecké platformy Nova ze satelitu a to v HD rozlišení. Vysílání je zakódováno systémem Irdeto (CAID 0604, 0699). Programy jsou také poskytovány v OTT platformě EON.
technické parametry - MAD Rewind HD, MAD Vibes HD:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,804 GHz, pol. V, 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto.