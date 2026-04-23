Čtvrtek, 23. dubna 2026, svátek má Vojtěch

Comedy Central Wallonia a MTV Spain vrátily licence

Zahraniční zábavní televizní kanály Comedy Central Wallonia a MTV Spain ukončily vysílání s českou vysílací licencí k 31. březnu 2026. Provozovatel vrátil příslušné vysílací licence.

Společnost ViacomCBS Networks International Czech s.r.o. vrátila licenci Comedy Central Wallonia k distribuci programu prostřednictvím internetu a MTV Spain šířeného prostřednictvím satelitu.

Stanici Comedy Central Wallonia byla přitom udělena česká vysílací licence relativně nedávno - 3. prosince 2024 a programu MTV Spain dne 10. srpna 2021.

Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), u které byly oba programy licencovány, vydal na svém šestém zasedání konaného 21. dubna 2026, o této skutečnosti osvědčení.

Uzavření obou stanic souvisí s výraznými škrty v provozu mateřské společnosti Paramount Global. V závěru loňského roku skončily mimo jiné hudební kanály MTV, zábavní kanály jako Paramount Network, Comedy Central a další.

Nový sportovní volný HD kanál před startem
