RFI vrátilo licenci na rozhlasové vysílání
Na českém trhu se již nebude šířit rozhlasová stanice RFI (Radio France Internationale). Provozovatel Radio France Internationale - pobočka Praha totiž vrátil vysílací licenci.
RFI vysílala ve francouzském jazyce na území hlavního města a okolí v analogovém pásmu VKV/FM na frekvenci 99,3 MHz. Na tomto kmitočtu ukončila vysílání k 31. březnu 2026 a ke stejnému datu zanikla její původní vysílací licence.
RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém šestém zasedání konaného 21. dubna 2026 konstatovala, že k uvedenému datu zanikla vysílací licence RFI a provozovateli o této skutečnosti vydala osvědčení.
Očekává se, že o uvolněnou frekvenci 99,3 MHz bude z řady vysílatelů velký zájem.