Rádio Presston zahájilo vysílání v DAB
Zbrusu nová rozhlasová stanice Rádio Presston (Ráádio Presstón) začala vysílat prostřednictvím pozemního digitálního rozhlasového multiplexu ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting).
Provozovatel Presston rádio s.r.o. nedávno požádal českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení licence na pozemní digitální rádiové vysílání. Stanici je již možné přijímat v regionálních DAB multiplexech společnosti JOE Media, provozovatele DAB sítí COLOR DAB+.
Rádio Presston vysílá s bit ratem 72 kbit/s v audio kodeku HE-AAC v1 s ochranouchyb EEP 3-A.