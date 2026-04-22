Film To jsem já, Margaret na Nova Cinema

Film To jsem já, Margaret na Nova CinemaDNES!
Nova Cinema uvede 25. dubna v 15:55 premiéru filmu To jsem já, Margaret (Are You There God? It's Me, Margaret) z roku 2023, citlivé adaptace stejnojmenného bestselleru spisovatelky Judy Blume.
Režisérka a scenáristka Kelly Fremon Craig přenesla na plátno příběh jedenáctileté Margaret Simonové, která se s rodinou stěhuje z rušného New Yorku na klidné předměstí v New Jersey. V novém prostředí ji čeká nejen nová škola a první přátelství, ale také období plné otázek, nejistot a očekávání spojených s dospíváním.
Hlavní roli Margaret ztvárnila Abby Ryder Fortson, její maminku Barbaru hraje Rachel McAdams a babičku Sylvii oscarová herečka Kathy Bates. Ve filmu se dále objevují Elle Graham jako spolužačka Nancy a Benny Safdie jako Margaretin otec Herb. Příběh sleduje období, kdy se Margaret snaží zapadnout mezi nové spolužačky, sdílí s nimi první nejistoty i očekávání spojená s dospíváním a zároveň se v tichých chvílích obrací k Bohu, kterému svěřuje své myšlenky a obavy. Film s jemným humorem a velkou dávkou empatie zachycuje univerzální momenty dospívání - od hledání vlastního místa mezi vrstevníky až po otázky identity, víry a rodinných vztahů.
Významnou roli v příběhu hraje i Margaretina matka Barbara, která se kdysi kvůli lásce vzdala své víry. Film tak kromě dívčího dospívání nabízí také citlivý pohled na vztah mezi matkou a dcerou a na generace žen, které se snaží porozumět samy sobě i jedna druhé.
Snímek vznikl podle slavného románu Judy Blume z roku 1970, který patří mezi nejznámější knihy o dospívání. Autorka dlouhá léta odmítala nabídky na jeho zfilmování, protože chtěla mít jistotu, že případná adaptace zachová citlivost a autenticitu předlohy. Nakonec souhlasila s projektem producenta Jamese L. Brookse a režisérky Kelly Fremon Craig a na filmu se podílela také jako producentka.
Natáčení probíhalo na jaře roku 2021 především ve městě Charlotte v americkém státě Severní Karolína, další scény vznikaly také v nedalekém Concordu. Tvůrci zde vytvořili prostředí připomínající typická americká předměstí 70. let, v nichž se příběh odehrává. Atmosféru filmu doprovází hudba skladatele Hanse Zimmera, který tentokrát zvolil jemnější a intimnější hudební doprovod odpovídající citlivému tónu celého příběhu.
V českém znění propůjčila hlas Margaret Simonové Barbora Mašlová, její maminku Barbaru dabuje Andrea Elsnerová a babičku Sylvii namluvila Radka Stupková. Postavu Nancy Wheelerové mluví Olivie Rafajová a Margaretina otce Herba dabuje Oldřich Hajlich.
Zajímavosti z natáčení a zákulisí:
• Film vznikl podle slavného románu Judy Blume z roku 1970, který se stal jednou z nejznámějších knih o dospívání.
• Autorka Judy Blume více než čtyřicet let odmítala nabídky na filmovou adaptaci, než souhlasila s projektem režisérky Kelly Fremon Craig.
• Natáčení začalo 1. dubna 2021 a probíhalo především ve městě Charlotte v Severní Karolíně.
• Tvůrci se snažili vytvořit autentickou atmosféru amerických předměstí 70. let, kde se odehrává děj knihy i filmu.
• Hudbu k filmu složil světoznámý skladatel Hans Zimmer, který tentokrát zvolil jemnější a intimnější styl než u svých velkých hollywoodských projektů.
zdroj: Nova