Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Středa, 22. dubna 2026, svátek má Evžénie

Film To jsem já, Margaret na Nova Cinema

DNES! | redakce | tisk | názory

Nova Cinema uvede 25. dubna v 15:55 premiéru filmu To jsem já, Margaret (Are You There God? It's Me, Margaret) z roku 2023, citlivé adaptace stejnojmenného bestselleru spisovatelky Judy Blume.

Režisérka a scenáristka Kelly Fremon Craig přenesla na plátno příběh jedenáctileté Margaret Simonové, která se s rodinou stěhuje z rušného New Yorku na klidné předměstí v New Jersey. V novém prostředí ji čeká nejen nová škola a první přátelství, ale také období plné otázek, nejistot a očekávání spojených s dospíváním.

Hlavní roli Margaret ztvárnila Abby Ryder Fortson, její maminku Barbaru hraje Rachel McAdams a babičku Sylvii oscarová herečka Kathy Bates. Ve filmu se dále objevují Elle Graham jako spolužačka Nancy a Benny Safdie jako Margaretin otec Herb. Příběh sleduje období, kdy se Margaret snaží zapadnout mezi nové spolužačky, sdílí s nimi první nejistoty i očekávání spojená s dospíváním a zároveň se v tichých chvílích obrací k Bohu, kterému svěřuje své myšlenky a obavy. Film s jemným humorem a velkou dávkou empatie zachycuje univerzální momenty dospívání - od hledání vlastního místa mezi vrstevníky až po otázky identity, víry a rodinných vztahů.

Významnou roli v příběhu hraje i Margaretina matka Barbara, která se kdysi kvůli lásce vzdala své víry. Film tak kromě dívčího dospívání nabízí také citlivý pohled na vztah mezi matkou a dcerou a na generace žen, které se snaží porozumět samy sobě i jedna druhé.

Snímek vznikl podle slavného románu Judy Blume z roku 1970, který patří mezi nejznámější knihy o dospívání. Autorka dlouhá léta odmítala nabídky na jeho zfilmování, protože chtěla mít jistotu, že případná adaptace zachová citlivost a autenticitu předlohy. Nakonec souhlasila s projektem producenta Jamese L. Brookse a režisérky Kelly Fremon Craig a na filmu se podílela také jako producentka.

Natáčení probíhalo na jaře roku 2021 především ve městě Charlotte v americkém státě Severní Karolína, další scény vznikaly také v nedalekém Concordu. Tvůrci zde vytvořili prostředí připomínající typická americká předměstí 70. let, v nichž se příběh odehrává. Atmosféru filmu doprovází hudba skladatele Hanse Zimmera, který tentokrát zvolil jemnější a intimnější hudební doprovod odpovídající citlivému tónu celého příběhu.

V českém znění propůjčila hlas Margaret Simonové Barbora Mašlová, její maminku Barbaru dabuje Andrea Elsnerová a babičku Sylvii namluvila Radka Stupková. Postavu Nancy Wheelerové mluví Olivie Rafajová a Margaretina otce Herba dabuje Oldřich Hajlich.

Zajímavosti z natáčení a zákulisí:

• Film vznikl podle slavného románu Judy Blume z roku 1970, který se stal jednou z nejznámějších knih o dospívání.
• Autorka Judy Blume více než čtyřicet let odmítala nabídky na filmovou adaptaci, než souhlasila s projektem režisérky Kelly Fremon Craig.
• Natáčení začalo 1. dubna 2021 a probíhalo především ve městě Charlotte v Severní Karolíně.
• Tvůrci se snažili vytvořit autentickou atmosféru amerických předměstí 70. let, kde se odehrává děj knihy i filmu.
• Hudbu k filmu složil světoznámý skladatel Hans Zimmer, který tentokrát zvolil jemnější a intimnější styl než u svých velkých hollywoodských projektů.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Pracovní nabídky




TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Veroniky Kašákové
21:35 Želary
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (9/12)
21:25 Přemluv se k životu
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (8)
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (26)
23:35 Kriminálka Vegas II (18)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (94)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (9)
21:25 Lajna 3 (1,2)
22:30 Šimon a Matouš jedou na Riviéru
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Miribel
22:05 Ony dve
23:45 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:00 Hlas lesa
21:15 Musíme prežiť: Fukušima
21:25 Musíme prežiť: Louisiana
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Utajený šéf III.
23:35 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:00 Mami, ožeň mě!
23:25 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Facebook