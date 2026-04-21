Úterý, 21. dubna 2026, svátek má Alexandra

Co-op Cable spouští DTH platformu v Karibiku

Satelitní operátor Eutelsat dnes oznámil nové partnerství se společností Co-op Cable, které zavádí rozšířenou nabídku přímého vysílání (DTH) a konektivity v celém Karibiku s využitím satelitu EUTELSAT 65 West A (E65WA).

Prostřednictvím této iniciativy Co-op Cable rozšiřuje své portfolio služeb o balíček televizních a internetových služeb, kombinujících vysoce kvalitní satelitní distribuci s pokročilou konektivitou založenou na geolokaci. Řešení je navrženo tak, aby řešilo rostoucí poptávku po spolehlivých zábavních a širokopásmových službách v celém regionu, zejména v oblastech, kde je tradiční infrastruktura stále omezená.

Tato spolupráce posiluje pozici EUTELSAT 65° West A jako strategickou platformu pro video služby v Latinské Americe a Karibiku, což operátorům umožňuje efektivní škálování a zároveň zajišťuje konzistentní kvalitu služeb napříč geograficky rozmanitými trhy.

Využitím GEO infrastruktury Eutelsatu rozšíří Co-op Cable svůj dosah na domácnosti a poskytovatele pohostinství a přispěje tak k širšímu úsilí o překlenutí digitální propasti v Karibiku rozšířením konektivity do odlehlých a nedostatečně obsluhovaných komunit.

José Ignacio González-Núñez, senior viceprezident pro Ameriku, divize video obchodu ve společnosti Eutelsat, uvedl: „Toto partnerství se společností Co-op Cable zdůrazňuje všestrannost naší GEO infrastruktury pro podporu video i konektivních služeb. Kombinací DTH televize s širokopásmovými možnostmi umožňujeme operátorům poskytovat svým zákazníkům větší hodnotu a zároveň rozšiřovat přístup k základním digitálním službám v celém Karibiku.“

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Češi utrácejí za placenou TV stále víc
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Plustelka (4ka TV cez anténu) s novými programy
Pecka.TV přidává do nabídky čtyři německé kanály
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Nové ruské stanice START volně na 42E
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:00 Rozpleteno
21:25 Četnické humoresky (16/39)
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 Cyril Höschl: Žít pro druhé
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (54)
21:45 Survivor Česko & Slovensko V (25)
23:05 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (61)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (4)
21:30 Labyrint (7)
22:45 Profesionálové 4 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Vysoká škola zločinu II (1/6)
22:55 Pozri sa
kanál DVOJKA 20:10 František, pápež plný prekvapení
20:55 Alžbeta II., naveky majestátna
22:00 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (5)
21:55 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Poslední scéna (7)
22:15 Stříbrná pila (1/6)
23:20 Skutečné příběhy

