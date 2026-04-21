Co-op Cable spouští DTH platformu v Karibiku
Satelitní operátor Eutelsat dnes oznámil nové partnerství se společností Co-op Cable, které zavádí rozšířenou nabídku přímého vysílání (DTH) a konektivity v celém Karibiku s využitím satelitu EUTELSAT 65 West A (E65WA).
Prostřednictvím této iniciativy Co-op Cable rozšiřuje své portfolio služeb o balíček televizních a internetových služeb, kombinujících vysoce kvalitní satelitní distribuci s pokročilou konektivitou založenou na geolokaci. Řešení je navrženo tak, aby řešilo rostoucí poptávku po spolehlivých zábavních a širokopásmových službách v celém regionu, zejména v oblastech, kde je tradiční infrastruktura stále omezená.
Tato spolupráce posiluje pozici EUTELSAT 65° West A jako strategickou platformu pro video služby v Latinské Americe a Karibiku, což operátorům umožňuje efektivní škálování a zároveň zajišťuje konzistentní kvalitu služeb napříč geograficky rozmanitými trhy.
Využitím GEO infrastruktury Eutelsatu rozšíří Co-op Cable svůj dosah na domácnosti a poskytovatele pohostinství a přispěje tak k širšímu úsilí o překlenutí digitální propasti v Karibiku rozšířením konektivity do odlehlých a nedostatečně obsluhovaných komunit.
José Ignacio González-Núñez, senior viceprezident pro Ameriku, divize video obchodu ve společnosti Eutelsat, uvedl: „
Toto partnerství se společností Co-op Cable zdůrazňuje všestrannost naší GEO infrastruktury pro podporu video i konektivních služeb. Kombinací DTH televize s širokopásmovými možnostmi umožňujeme operátorům poskytovat svým zákazníkům větší hodnotu a zároveň rozšiřovat přístup k základním digitálním službám v celém Karibiku.“