Čtvrtek, 16. dubna 2026, svátek má Irena

Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV

Rozšíření programové nabídky ohlásil provozovatel OTT platformy Pecka.TV. Svým zákazníkům přináší pět nových kanálů zaměřených na filmy, seriály, dokumenty a kulturu.

Hlavní novinkou v nabídce Pecka.TV je zařazení prémiových stanic HBO, které doplňují rozšířenou nabídku další dvě nové stanice.


▲ Obr č. 1 - Pecka.TV přidává kanály HBO (foto: Pecka.TV)

Programy HBO v nabídce Pecka.TV

Operátor Pecka.TV přináší svým zákazníkům nový doplňkový balíček obsahující trojici kanálů - konkrétně HBO, HBO 2 a HBO 3. Diváci tak získávají přístup k nejnovějším blockbusterům a oceňované seriálové produkci za pevnou cenu 139 Kč měsíčně. Aktivace probíhá jednoduše v zákaznickém účtu a stejně jako u ostatních služeb Pecka.TV, i zde platí maximální svoboda - balíček lze kdykoliv jedním klikem zrušit bez jakýchkoliv sankcí.

Partnerství s HBO je pro nás zásadním milníkem a potvrzením, že i ta nejlevnější televize na trhu může hrát první ligu. Naším cílem bylo vždy bořit mýty o tom, že prémiový obsah musí být drahý nebo složitě dostupný. Máme obrovskou radost, že se nám podařilo spojit síly s tak ikonickou značkou jako je HBO a přinést našim divákům hollywoodskou kvalitu přímo do jejich obýváků. Je to spojení špičkového obsahu a naší filozofie maximální svobody bez závazků - a přesně to je pro nás definice té pravé ,pecky‘ pro zákazníka,“ říká Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.



Dokumenty pro náročné a podpora minority

Vedle filmových premiér rozšiřuje Pecka.TV také své stávající balíčky o dvě výrazné stanice:
JOJ Svět (v češtině): Tato slovenská dokumentární stanice přináší špičkový vzdělávací a populárně-naučný obsah kompletně lokalizovaný do češtiny. Kanál se stává součástí balíčků Plná Palba, Pro čtyři a Pro šest.
Roma TV: Stanice zaměřená na romskou kulturu, hudbu a zpravodajství doplňuje balíček Zlatá střední a všechny vyšší tarify (Plná Palba, Pro tři, Pro čtyři a Pro šest).

Naším cílem je být nejlevnější a nejzábavnější telkou na trhu, která se nebojí nabízet i specifický obsah. Přidání JOJ Svět a RomaTV jen potvrzuje, že chceme nabízet skutečně pestrou paletu pořadů pro každého člena rodiny, aby si u nás každý našel to své, co ho baví a zajímá,“ doplňuje Čičák.

Všechny nové kanály jsou již nyní dostupné v aplikacích pro smart TV, mobilní telefony i webové prohlížeče.

TV program

kanál CT1 20:05 Magnesia Litera 2026
20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Rozpleteno
kanál CT2 20:00 Modrá krev
21:00 Skryté skvosty III (4/10)
21:30 Cyklodálky 2 (1/8)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (53)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (24)
23:00 Kriminálka Vegas II (15)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (60)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Černí baroni
22:25 Kriminálka Staré Město 2 (3)
23:35 Profesionálové 4 (3)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Cyranův poloostrov (15, 16)
22:15 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Amyno vytúžené dieťa
22:00 Komisár Montalbano
23:40 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Odháňačka mileniek
22:10 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (4)
21:55 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (5)
21:55 Velitel (6/6)
23:35 Medicopter 117 (52)

