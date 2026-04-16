Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV

Hlavní novinkou v nabídce Pecka.TV je zařazení prémiových stanic HBO, které doplňují rozšířenou nabídku další dvě nové stanice.
Programy HBO v nabídce Pecka.TVOperátor Pecka.TV přináší svým zákazníkům nový doplňkový balíček obsahující trojici kanálů - konkrétně HBO, HBO 2 a HBO 3. Diváci tak získávají přístup k nejnovějším blockbusterům a oceňované seriálové produkci za pevnou cenu 139 Kč měsíčně. Aktivace probíhá jednoduše v zákaznickém účtu a stejně jako u ostatních služeb Pecka.TV, i zde platí maximální svoboda - balíček lze kdykoliv jedním klikem zrušit bez jakýchkoliv sankcí.
Partnerství s HBO je pro nás zásadním milníkem a potvrzením, že i ta nejlevnější televize na trhu může hrát první ligu. Naším cílem bylo vždy bořit mýty o tom, že prémiový obsah musí být drahý nebo složitě dostupný. Máme obrovskou radost, že se nám podařilo spojit síly s tak ikonickou značkou jako je HBO a přinést našim divákům hollywoodskou kvalitu přímo do jejich obýváků. Je to spojení špičkového obsahu a naší filozofie maximální svobody bez závazků - a přesně to je pro nás definice té pravé ,pecky‘ pro zákazníka,“ říká Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.
Dokumenty pro náročné a podpora minorityVedle filmových premiér rozšiřuje Pecka.TV také své stávající balíčky o dvě výrazné stanice:
• JOJ Svět (v češtině): Tato slovenská dokumentární stanice přináší špičkový vzdělávací a populárně-naučný obsah kompletně lokalizovaný do češtiny. Kanál se stává součástí balíčků Plná Palba, Pro čtyři a Pro šest.
• Roma TV: Stanice zaměřená na romskou kulturu, hudbu a zpravodajství doplňuje balíček Zlatá střední a všechny vyšší tarify (Plná Palba, Pro tři, Pro čtyři a Pro šest).
Naším cílem je být nejlevnější a nejzábavnější telkou na trhu, která se nebojí nabízet i specifický obsah. Přidání JOJ Svět a RomaTV jen potvrzuje, že chceme nabízet skutečně pestrou paletu pořadů pro každého člena rodiny, aby si u nás každý našel to své, co ho baví a zajímá,“ doplňuje Čičák.
Všechny nové kanály jsou již nyní dostupné v aplikacích pro smart TV, mobilní telefony i webové prohlížeče.
