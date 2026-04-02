SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
Nabídka OTT platformy SledovaniTV se rozrůstá o atraktivní novinku pro všechny fanoušky fotbalu. Nový kanál BallCasterz nabídne zcela odlišný pohled na sportovní obsah. Místo samotných zápasů se zaměřuje na zákulisí, příběhy a každodenní život klubů i hráčů.
BallCasterz kombinuje obsah z oficiálních klubových kanálů s tvorbou nezávislých autorů a populárních fotbalových podcastů. Diváci se mohou těšit na rozhovory, komentáře, analýzy, soutěže nebo exkluzivní záběry ze zákulisí. Jedním z hlavních pilířů programu bude podcast Kudy běží zajíc, který patří mezi nejposlouchanější fotbalové podcasty v Česku. Kanál zároveň slouží jako centrální platforma pro obsah českých fotbalových klubů.
▲ Obr č. 1 - SledovaniTV s programovou novinkou: Ballcasterz (foto: SledovaniTV)
BallCasterz nabídne každý týden desítky hodin unikátního programu a aktuální obsah reflektující dění ve fotbalových soutěžích Na obsahu se podílí i Ondřej Novotný, který bude stát za směřováním a kvalitou celého kanálu.
BallCasterz kombinuje obsah z oficiálních klubových kanálů s tvorbou nezávislých autorů a populárních fotbalových podcastů. Diváci se mohou těšit na rozhovory, komentáře, analýzy, soutěže nebo exkluzivní záběry ze zákulisí. Jedním z hlavních pilířů programu bude podcast Kudy běží zajíc, který patří mezi nejposlouchanější fotbalové podcasty v Česku. Kanál zároveň slouží jako centrální platforma pro obsah českých fotbalových klubů.
▲ Obr č. 1 - SledovaniTV s programovou novinkou: Ballcasterz (foto: SledovaniTV)
BallCasterz nabídne každý týden desítky hodin unikátního programu a aktuální obsah reflektující dění ve fotbalových soutěžích Na obsahu se podílí i Ondřej Novotný, který bude stát za směřováním a kvalitou celého kanálu.
„
Fotbal už dnes není jen o zápasech. Fanoušci chtějí vidět, co se děje v zákulisí, slyšet názory, sledovat příběhy a být blíž klubům i hráčům. BallCasterz přesně tento typ obsahu přináší,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.
