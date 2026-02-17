Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV

Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TVDNES! | Tisk | komentáře
Atraktivní sportovní kanál Real Madrid TV se dostává oficiálně k divákům v České republice a na Slovensku. Košický telekomunikační operátor Antik Telecom zařadil tento program do své OTT služby Antik TV.
Stanice Real Madrid TV potěší všechny fanoušky jednoho z nejúspěšnějších fotbalových klubů světa. Antik Telecom je prvním a zatím jediným operátorem v regionu, který tento kanál zařazuje do své nabídky.
▲ Obr č. 1 - Centrála společnosti Antik Telecom v Košicích. Ilustrační foto (foto: Antik Telecom)
Real Madrid TV bude k dispozici zákazníkům české, slovenské i maďarské televizní služby Antik TV, čímž operátor opět potvrzuje svoji snahu přinášet svým divákům exkluzivní a prémiový obsah širokému publiku ve střední Evropě.
Televizní stanice nabízí divákům bohatý a autentický obsah ze zákulisí klubu Real Madrid. Diváci se mohou těšit na archivní zápasy Realu Madrid, sestřihy památných momentů, tiskové konference hráčů a trenérů, exkluzivní rozhovory, záběry z tréninků, dokumenty o historii klubu a také i aktuální klubové zpravodajství.
Nový kanál je určen nejen pro skalní fanoušky "bílého baletu", ale i všem sportovním divákům, kteří mají zájem o kvalitní fotbalový obsah, příběhy velkých osobností i pohled do zákulisí světového sportu.
