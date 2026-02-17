Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 17. února 2026, svátek má Miloslava

Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV

DNES! | Tisk | komentáře

Atraktivní sportovní kanál Real Madrid TV se dostává oficiálně k divákům v České republice a na Slovensku. Košický telekomunikační operátor Antik Telecom zařadil tento program do své OTT služby Antik TV.

Stanice Real Madrid TV potěší všechny fanoušky jednoho z nejúspěšnějších fotbalových klubů světa. Antik Telecom je prvním a zatím jediným operátorem v regionu, který tento kanál zařazuje do své nabídky.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Centrála společnosti Antik Telecom v Košicích. Ilustrační foto (foto: Antik Telecom)
Real Madrid TV bude k dispozici zákazníkům české, slovenské i maďarské televizní služby Antik TV, čímž operátor opět potvrzuje svoji snahu přinášet svým divákům exkluzivní a prémiový obsah širokému publiku ve střední Evropě.



Televizní stanice nabízí divákům bohatý a autentický obsah ze zákulisí klubu Real Madrid. Diváci se mohou těšit na archivní zápasy Realu Madrid, sestřihy památných momentů, tiskové konference hráčů a trenérů, exkluzivní rozhovory, záběry z tréninků, dokumenty o historii klubu a také i aktuální klubové zpravodajství.

Nový kanál je určen nejen pro skalní fanoušky "bílého baletu", ale i všem sportovním divákům, kteří mají zájem o kvalitní fotbalový obsah, příběhy velkých osobností i pohled do zákulisí světového sportu.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
STVR ukončí provoz teletextu
STVR ukončí provoz teletextu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Pecka.TV spouští největší slevovou akci roku
Pecka.TV spouští největší slevovou akci roku
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:05 Četnické humoresky (7/39)
22:25 Samotáři
kanál CT2 20:00 Stanley Tucci a všechny chutě Itálie II
20:45 Čechoslováci v gulagu (3/3)
21:40 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (36)
21:45 Comeback
22:20 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (43)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (2)
21:25 Stíny smrti: Vražda na útesu
23:20 Profesionálové (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Návrat na Cyranův ostrov
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Uväznení v Dolomitoch
23:00 Doktor Knock
kanál DVOJKA 20:10 Studená vojna špiónov (1/4)
21:00 Alexej Navaľnyj - Putinov nepriateľ číslo jeden
21:55 Mafiáni
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (7)
22:00 Rodinné prípady
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Bad Cop: Zlý polda (5)
21:20 Bad Cop: Zlý polda (6)
22:25 Okres na severu (13/13)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook