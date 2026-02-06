Quantcast
Pátek, 6. února 2026, svátek má Vanda

Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+

Operátor OTT platformy Pecka.TV přichází s novou službou pro své zákazníky, která potěší především sportovní fanoušky. Těm nově nabízí v lepší technické kvalitě vysílání v tzv. režimu LIVE+.

Internetová televize Pecka.TV reaguje na start zimních olympijských her v Miláně a Cortině a pro sportovní fanoušky připravila speciální technologický upgrade. Po celou dobu trvání her zařazuje do své nabídky tři exkluzivní „LIVE+“ kanály s vysokým datovým tokem a minimální latencí. Diváci tak uvidí sportovní klání v nejvyšší možné kvalitě a bez zpoždění typického pro běžné internetové vysílání.

Operátor do programové nabídky dočasně přidal stanice ČT Sport LIVE+, Eurosport 1 LIVE+ a Eurosport 2 LIVE+. Tyto kanály se vyznačují nadstandardním datovým tokem dosahujícím až 10 Mb/s, což zajišťuje krystalicky čistý obraz i při rychlých sportovních záběrech.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Pecka.TV přináší LIVE+ kanály (foto: Pecka.TV)
Hlavní výhodou nové technologie je však výrazné snížení zpoždění oproti živému dění. „Běžné internetové vysílání má oproti realitě často zpoždění i několik desítek vteřin. U sportovních přenosů, kde rozhodují setiny sekundy, to může zkazit zážitek. Třeba když soused už křičí ,góóól‘ a vy teprve vidíte útočníka přebírat puk. Naše LIVE+ kanály toto zpoždění minimalizují,“ vysvětluje Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.

Zimní hry jsou svátkem sportu a my chceme, aby si je naši diváci užili v ,turbo‘ kvalitě. Proto jsme se rozhodli tuto technologii zpřístupnit jako dárek. Není potřeba nic doplácet ani aktivovat, kanály se v aplikaci objeví automaticky,“ dodává Čičák.

Speciální olympijské kanály jsou dostupné zdarma pro zákazníky s balíčky Zlatá střední a Plná palba a v balíčcích Pro 3, Pro 4 a Pro 6.

Přehled speciálních kanálů v nabídce Pecka.TV:



* ČT Sport LIVE+ (pozice 70)
* Eurosport 1 LIVE+ (pozice 78)
* Eurosport 2 LIVE+ (pozice 80)

Sportovní fanoušci si tak mohou vychutnat každou setinu sekundy závodů a každý detail výkonů českých i světových sportovců bez kompromisů, ať už sledují hry na televizi, počítači nebo mobilu.

Zákazníci Pecka.TV mají k dispozici i původní stanice ČT Sport, Eurosport 1 a Eurosport 2. V případě problémů s internetovým připojením (rychlostí) se mohou diváci vrátit k běžným předvolbám, které jsou optimalizované na menší datové toky a tedy jsou vhodnější i pro pomalejší či méně stabilní internetové připojení.

