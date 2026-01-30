Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 30. ledna 2026, svátek má Robin

Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno

DNES! | Tisk | komentáře

V tichosti proběhla jedna poměrně významná změna, která se týká přetáčení reklam na programech společnosti FTV Prima na televizních platformách typu IPTV a OTT.

Na základě požadavku provozovatele kanálů Prima, společnosti FTV Prima, došlo k úpravě - zamezení přetáčení reklam během 60 sekundového okna, které umožňovalo se v pořadech (televizním archívu či nahrávkách) libovolně přesouvat. Tato možnost byla ve čtvrtek 29. ledna 2026 na všech IPTV a OTT platformách zablokována.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Sídlo skupiny FTV Prima (foto: FTV Prima)
FTV Prima se po dlouhých a náročných vyjednáváních v roce 2022 dohodla se všemi televizními operátory na českém trhu, že provedou úpravy ve svých aplikacích, které znemožní (či omezí) přetáčení pořadů na programech Prima. Provozovatele stanic Prima k tomuto požadavku vedly změny v chování televizních diváků a rostoucí popularity internetových televizních platforem, které umožňují poměrně snadno přetáčet libovolný pořad ale i část obsahu. Tedy i reklam. Vzhledem k tomu, že pro komerční televizi je reklama často jediný zdroj příjmů, snaží se všemi způsoby zabránit tomu, aby reklamu šlo jednoduše přetočit. V tomto směru podporuje i své zadavatele reklamy, kteří chtějí, aby jejich reklama byla nejenom odvysílaná ale také aby ji diváci nemohly minout.

Omezení přetáčení reklam na programech Primy bylo v jednotlivých platformách zavedeno v různých podobách - buď přesně do detailu splňovalo požadavky provozovatele FTV Primy nebo bylo mnohem přísnější s ohledem na složitost implementace omezení do vyvíjených aplikací provozovatelů televizních služeb. Na druhou stranu omezení přetáčení reklamních sdělení ovlivnila i dohoda na variantě řešení, které nabídla operátorům Prima.

Některé OTT platformy nabízejí doplňkovou službu (za příplatek), která jim umožní reklamy na programech Primy libovolně přetáčet.



Kanály FTV Prima jsou v České republice zatím jediné, které vyžadují restrikce v podobě blokování přetáčení reklam. Na Slovensku neumožňují přetáčení reklamních bloků obě hlavní komerční skupiny - tedy TV Markíza a TV JOJ.

Omezení přetáčení reklam se týká jen OTT a IPTV služeb. Na DTH (satelitu) a DTT (pozemní tv vysílání) takovou službu nelze zavést. Pořady si v tomto případě divák nahrává na své záznamové zařízení, které má zcela pod svoji kontrolou.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.
STVR oficiálně představila nová loga
STVR oficiálně představila nová loga
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
LG Micro RGB evo - nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot XII
kanál CT2 20:00 Plyšový medvídek
21:30 Hodina pravdy
23:20 Šik!
kanál NOVA 20:20 Harry Potter a Fénixův řád
23:10 Čtyřicítka na krku
01:55 Kriminálka Las Vegas VII (12)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Hasiči
22:05 Patriot
23:55 Dempsey a Makepeaceová (20)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (9, 10)
21:50 Justýna (2)
23:40 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:50 Cestou necestou
22:20 Prekliaty ostrov
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Geniálna priateľka IV
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Mesto tieňov II. (3)
21:40 Mesto tieňov II. (4)
22:55 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na drátě
22:05 Medicopter 117 (14)
23:05 Medicopter 117 (15)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook