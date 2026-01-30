Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno

Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové oknoDNES! | Tisk | komentáře
V tichosti proběhla jedna poměrně významná změna, která se týká přetáčení reklam na programech společnosti FTV Prima na televizních platformách typu IPTV a OTT.
Na základě požadavku provozovatele kanálů Prima, společnosti FTV Prima, došlo k úpravě - zamezení přetáčení reklam během 60 sekundového okna, které umožňovalo se v pořadech (televizním archívu či nahrávkách) libovolně přesouvat. Tato možnost byla ve čtvrtek 29. ledna 2026 na všech IPTV a OTT platformách zablokována.
▲ Obr č. 1 - Sídlo skupiny FTV Prima (foto: FTV Prima)
FTV Prima se po dlouhých a náročných vyjednáváních v roce 2022 dohodla se všemi televizními operátory na českém trhu, že provedou úpravy ve svých aplikacích, které znemožní (či omezí) přetáčení pořadů na programech Prima. Provozovatele stanic Prima k tomuto požadavku vedly změny v chování televizních diváků a rostoucí popularity internetových televizních platforem, které umožňují poměrně snadno přetáčet libovolný pořad ale i část obsahu. Tedy i reklam. Vzhledem k tomu, že pro komerční televizi je reklama často jediný zdroj příjmů, snaží se všemi způsoby zabránit tomu, aby reklamu šlo jednoduše přetočit. V tomto směru podporuje i své zadavatele reklamy, kteří chtějí, aby jejich reklama byla nejenom odvysílaná ale také aby ji diváci nemohly minout.
Omezení přetáčení reklam na programech Primy bylo v jednotlivých platformách zavedeno v různých podobách - buď přesně do detailu splňovalo požadavky provozovatele FTV Primy nebo bylo mnohem přísnější s ohledem na složitost implementace omezení do vyvíjených aplikací provozovatelů televizních služeb. Na druhou stranu omezení přetáčení reklamních sdělení ovlivnila i dohoda na variantě řešení, které nabídla operátorům Prima.
Některé OTT platformy nabízejí doplňkovou službu (za příplatek), která jim umožní reklamy na programech Primy libovolně přetáčet.
Kanály FTV Prima jsou v České republice zatím jediné, které vyžadují restrikce v podobě blokování přetáčení reklam. Na Slovensku neumožňují přetáčení reklamních bloků obě hlavní komerční skupiny - tedy TV Markíza a TV JOJ.
Omezení přetáčení reklam se týká jen OTT a IPTV služeb. Na DTH (satelitu) a DTT (pozemní tv vysílání) takovou službu nelze zavést. Pořady si v tomto případě divák nahrává na své záznamové zařízení, které má zcela pod svoji kontrolou.
redakce
Na základě požadavku provozovatele kanálů Prima, společnosti FTV Prima, došlo k úpravě - zamezení přetáčení reklam během 60 sekundového okna, které umožňovalo se v pořadech (televizním archívu či nahrávkách) libovolně přesouvat. Tato možnost byla ve čtvrtek 29. ledna 2026 na všech IPTV a OTT platformách zablokována.
▲ Obr č. 1 - Sídlo skupiny FTV Prima (foto: FTV Prima)
FTV Prima se po dlouhých a náročných vyjednáváních v roce 2022 dohodla se všemi televizními operátory na českém trhu, že provedou úpravy ve svých aplikacích, které znemožní (či omezí) přetáčení pořadů na programech Prima. Provozovatele stanic Prima k tomuto požadavku vedly změny v chování televizních diváků a rostoucí popularity internetových televizních platforem, které umožňují poměrně snadno přetáčet libovolný pořad ale i část obsahu. Tedy i reklam. Vzhledem k tomu, že pro komerční televizi je reklama často jediný zdroj příjmů, snaží se všemi způsoby zabránit tomu, aby reklamu šlo jednoduše přetočit. V tomto směru podporuje i své zadavatele reklamy, kteří chtějí, aby jejich reklama byla nejenom odvysílaná ale také aby ji diváci nemohly minout.
Omezení přetáčení reklam na programech Primy bylo v jednotlivých platformách zavedeno v různých podobách - buď přesně do detailu splňovalo požadavky provozovatele FTV Primy nebo bylo mnohem přísnější s ohledem na složitost implementace omezení do vyvíjených aplikací provozovatelů televizních služeb. Na druhou stranu omezení přetáčení reklamních sdělení ovlivnila i dohoda na variantě řešení, které nabídla operátorům Prima.
Některé OTT platformy nabízejí doplňkovou službu (za příplatek), která jim umožní reklamy na programech Primy libovolně přetáčet.
Kanály FTV Prima jsou v České republice zatím jediné, které vyžadují restrikce v podobě blokování přetáčení reklam. Na Slovensku neumožňují přetáčení reklamních bloků obě hlavní komerční skupiny - tedy TV Markíza a TV JOJ.
Omezení přetáčení reklam se týká jen OTT a IPTV služeb. Na DTH (satelitu) a DTT (pozemní tv vysílání) takovou službu nelze zavést. Pořady si v tomto případě divák nahrává na své záznamové zařízení, které má zcela pod svoji kontrolou.
redakce