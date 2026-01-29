Novinky Lepší.TV: Nové filmové, dokumentární a sportovní stanice

Novinky Lepší.TV: Nové filmové, dokumentární a sportovní staniceDNES! | Tisk | komentáře
Programová nabídka operátora OTT platformy Lepší.TV doznala změn. Do balíčků provozovatele byly zařazeny nové filmové, dokumentární a sportovní programy.
Filmové fajnšmekry potěší zařazení stanice FilmBox Arthouse. Tento program přináší pečlivě vybrané snímky, nesmrtelné režiséry i silné emoce. Užívejte si autorské a festivalové filmy.
Nová stanice DocuBox přináší fascinující dokumenty o světě kolem nás i autentické příběhy ze života zvířat. Poznávejte přírodu, lidi i naši planetu zblízka a bez příkras.
Sportovní fanoušky potěší zařazení programu GT TV. Těšit se můžete na prestižní závody GT Cup Series, živé přenosy z okruhů v HD kvalitě, pohled do depa a zákulisí profesionálních týmů a mnoho dalšího.
Programy FilmBox Arthouse a DocuBox jsou součástí programových balíčků Klasik a TOP. Stanice GT TV je dostupná ve stejných tarifech a navíc také v nejnižším a nejlevnějším balíčku Mini. Stanice jsou poskytovány zákazníkům Lepší.TV v Česku, stejně tak i klientům Lepšia.TV na Slovensku. Programy jsou poskytovány v HD rozlišení a to v původním znění (v angličtině).
redakce
Filmové fajnšmekry potěší zařazení stanice FilmBox Arthouse. Tento program přináší pečlivě vybrané snímky, nesmrtelné režiséry i silné emoce. Užívejte si autorské a festivalové filmy.
Nová stanice DocuBox přináší fascinující dokumenty o světě kolem nás i autentické příběhy ze života zvířat. Poznávejte přírodu, lidi i naši planetu zblízka a bez příkras.
Sportovní fanoušky potěší zařazení programu GT TV. Těšit se můžete na prestižní závody GT Cup Series, živé přenosy z okruhů v HD kvalitě, pohled do depa a zákulisí profesionálních týmů a mnoho dalšího.
Programy FilmBox Arthouse a DocuBox jsou součástí programových balíčků Klasik a TOP. Stanice GT TV je dostupná ve stejných tarifech a navíc také v nejnižším a nejlevnějším balíčku Mini. Stanice jsou poskytovány zákazníkům Lepší.TV v Česku, stejně tak i klientům Lepšia.TV na Slovensku. Programy jsou poskytovány v HD rozlišení a to v původním znění (v angličtině).
redakce