Sweet.tv: Konec vánočních slev, službu je možné stále pořídit výhodně

Sweet.tv: Konec vánočních slev, službu je možné stále pořídit výhodněDNES! | Tisk
S koncem vánočních svátků končí předvánoční a vánoční velká sleva na předplatném u operátora televizní platformy Sweet.tv. Televizní programy je ale stále možné pořídit se slevou s využitím slevových kupónů.
Sweet.tv dnešním dnem 25.12.2025 končí předvánoční prodejní akci, která se protáhla až do vánočního období, a čtenářům nabízela předplatné s výraznou 50% slevou. I po skončení předvánoční akce operátora lze předplatné u Sweet.tv objednat za lepší ceny, než ty, které jsou na webu provozovatele. Stačí použít některý z níže uvedených slevových kódů, které zajistí patřičnou slevu a lepší cenu.
▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Předvánoční slevové kódy sweet.tv s výraznou slevou přestávají platit. I nadále je možné možné si zaktivovat sweet.tv za cenově zvýhodněných podmínek. Níže v uvedených tabulkách jsou aktuálně platné kódy s příslušnými cenami.
Promo kódy pro čtenáře v České republice:
Promo kódy pro čtenáře na Slovensku:
Provozovatel webu parabola.cz neprovozuje OTT aplikaci sweet.tv. S případnými technickými problémy s aktivací slevového kuponu, případně se samotným příjmem stanic na podporovaných přijímacích zařízeních se, prosím, obracejte na tým podpory služby na e-mailu info@sweet.tv, případně prostřednictvím chatu na webu.
Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.
redakce
Sweet.tv dnešním dnem 25.12.2025 končí předvánoční prodejní akci, která se protáhla až do vánočního období, a čtenářům nabízela předplatné s výraznou 50% slevou. I po skončení předvánoční akce operátora lze předplatné u Sweet.tv objednat za lepší ceny, než ty, které jsou na webu provozovatele. Stačí použít některý z níže uvedených slevových kódů, které zajistí patřičnou slevu a lepší cenu.
▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Předvánoční slevové kódy sweet.tv s výraznou slevou přestávají platit. I nadále je možné možné si zaktivovat sweet.tv za cenově zvýhodněných podmínek. Níže v uvedených tabulkách jsou aktuálně platné kódy s příslušnými cenami.
Jak získat předplatné sweet.tv za zvýhodněnou cenuCesta k levnějšímu je jednoduchá. Zaregistrujte se na stránkách www.sweet.tv (pokud již nejste zde zaregistrován) a to buď klasicky (e-mail a heslo) nebo prostřednictvím svého účtu na sociální síti a vyberte si balíček služeb s délkou předplatného, který vyhovuje vašim potřebám. Při objednávce použijte příslušný slevový kupon (slevový kód / promo kód).
Promo kódy pro čtenáře v České republice:
|Promo kód
|délka předplatného
|tarif
|cena (v Kč)
|výše slevy
|PARABOLACZM3
|90 dní
|M
|599,-
|16 %
|PARABOLACZM6
|180 dní
|M
|1149,-
|20 %
|PARABOLACZM12
|360 dní
|M
|1999,-
|30 %
|PARABOLACZL3
|90 dní
|L
|699,-
|22 %
|PARABOLACZL6
|180 dní
|L
|1349,-
|25 %
|PARABOLACZL12
|360 dní
|L
|2499,-
|30 %
Promo kódy pro čtenáře na Slovensku:
|Promo kód
|délka předplatného
|tarif
|cena (v eurech)
|výše slevy
|PARABOLASKM3
|90 dní
|M
|18,90
|33 %
|PARABOLASKM6
|180 dní
|M
|38,90
|34 %
|PARABOLASKM12
|360 dní
|M
|89,90
|26 %
|PARABOLASKL3
|90 dní
|L
|24,90
|35 %
|PARABOLASKL6
|180 dní
|L
|50,90
|35 %
|PARABOLASKL12
|360 dní
|L
|99,90
|35 %
Provozovatel webu parabola.cz neprovozuje OTT aplikaci sweet.tv. S případnými technickými problémy s aktivací slevového kuponu, případně se samotným příjmem stanic na podporovaných přijímacích zařízeních se, prosím, obracejte na tým podpory služby na e-mailu info@sweet.tv, případně prostřednictvím chatu na webu.
Jak dlouho platí uvedené slevové kódy v tomto článku?Výše uvedené slevové kódy (promo kódy), které poskytují slevu z předplatného balíčků M a L pro zákazníky služby Sweet.tv v České republice a na Slovensku platí do odvolání. O případném konci platnosti kuponů bude web parabola.cz informovat.
Co nabízí sweet.tv?OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.
Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.
redakce