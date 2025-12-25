Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 25. prosince 2025, Boží hod vánoční

Sweet.tv: Konec vánočních slev, službu je možné stále pořídit výhodně

DNES! | Tisk

S koncem vánočních svátků končí předvánoční a vánoční velká sleva na předplatném u operátora televizní platformy Sweet.tv. Televizní programy je ale stále možné pořídit se slevou s využitím slevových kupónů.

Sweet.tv dnešním dnem 25.12.2025 končí předvánoční prodejní akci, která se protáhla až do vánočního období, a čtenářům nabízela předplatné s výraznou 50% slevou. I po skončení předvánoční akce operátora lze předplatné u Sweet.tv objednat za lepší ceny, než ty, které jsou na webu provozovatele. Stačí použít některý z níže uvedených slevových kódů, které zajistí patřičnou slevu a lepší cenu.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Předvánoční slevové kódy sweet.tv s výraznou slevou přestávají platit. I nadále je možné možné si zaktivovat sweet.tv za cenově zvýhodněných podmínek. Níže v uvedených tabulkách jsou aktuálně platné kódy s příslušnými cenami.

Jak získat předplatné sweet.tv za zvýhodněnou cenu

Cesta k levnějšímu je jednoduchá. Zaregistrujte se na stránkách www.sweet.tv (pokud již nejste zde zaregistrován) a to buď klasicky (e-mail a heslo) nebo prostřednictvím svého účtu na sociální síti a vyberte si balíček služeb s délkou předplatného, který vyhovuje vašim potřebám. Při objednávce použijte příslušný slevový kupon (slevový kód / promo kód).

Promo kódy pro čtenáře v České republice:

Promo kóddélka předplatnéhotarifcena (v Kč)výše slevy
PARABOLACZM390 dníM599,-16 %
PARABOLACZM6180 dníM1149,-20 %
PARABOLACZM12360 dníM1999,-30 %
PARABOLACZL390 dníL699,-22 %
PARABOLACZL6180 dníL1349,-25 %
PARABOLACZL12360 dníL2499,-30 %

Promo kódy pro čtenáře na Slovensku:

Promo kóddélka předplatnéhotarifcena (v eurech)výše slevy
PARABOLASKM390 dníM18,9033 %
PARABOLASKM6180 dníM38,9034 %
PARABOLASKM12360 dníM89,9026 %
PARABOLASKL390 dníL24,9035 %
PARABOLASKL6180 dníL50,9035 %
PARABOLASKL12360 dníL99,9035 %




Provozovatel webu parabola.cz neprovozuje OTT aplikaci sweet.tv. S případnými technickými problémy s aktivací slevového kuponu, případně se samotným příjmem stanic na podporovaných přijímacích zařízeních se, prosím, obracejte na tým podpory služby na e-mailu info@sweet.tv, případně prostřednictvím chatu na webu.

Jak dlouho platí uvedené slevové kódy v tomto článku?

Výše uvedené slevové kódy (promo kódy), které poskytují slevu z předplatného balíčků M a L pro zákazníky služby Sweet.tv v České republice a na Slovensku platí do odvolání. O případném konci platnosti kuponů bude web parabola.cz informovat.

Co nabízí sweet.tv?

OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.

Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.

Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.

redakce





Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
TV Prima vrátila licenci na Prima PORT
TV Prima vrátila licenci na Prima PORT
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje
Sweet.tv: Předvánoční velká sleva pokračuje
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
OpenPLi 9.2 s novinkami a podporou dalšího hardware
OpenPLi 9.2 s novinkami a podporou dalšího hardware
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Nadělte letos lepší Vánoce
Nadělte letos lepší Vánoce
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 Největší zázrak
21:50 Noc na Karlštejně
23:20 Nezapomenutelné scénky
kanál CT2 20:00 Policajt nebo rošťák
21:50 Podivné dědictví
23:50 Asie (5/7)
kanál NOVA 20:20 Nejkrásnější hádanka
22:15 Červená Karkulka
00:10 24 hodin života
kanál PRIMA 20:15 Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
22:30 Lidi, které nesnášíme na svatbě
00:20 Dlouhý polibek na dobrou noc
kanál SEZNAM 20:10 Princezna se zlatou hvězdou
22:00 Dva lidi v ZOO
23:40 Lovec
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Vánoční zázrak v New Yorku
21:55 Největší hity Karla Svobody
22:55 Vánoce s Ivetou
kanál JEDNOTKA 20:20 Záhada strašidelného zámku
21:55 Vianoce na snehu
23:25 Všetci sú v pohode
kanál DVOJKA 20:10 Textári
21:00 Textári
21:55 Symfónia umenia - Textári
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná III. (1)
21:35 Vaši Susedia
22:35 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Všechno, co mám rád - Vánoce
22:15 Jestřábí moudrost
00:00 Vánoční městečko

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook