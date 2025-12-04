SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály

SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanályDNES! | Tisk | komentáře
SledovaniTV rozšiřuje od 2. prosince svou programovou nabídku o tři nové filmové EPG kanály, které budou trvale dostupné ve všech balíčcích. EPG kanály ledovaniTV Family, SledovaniTV CZ/SK a SledovaniTV Comedy vznikly ve spolupráci se streamovací službou Starmax a přinášejí širokou škálu rodinných filmů, české a slovenské tvorby i světových komedií bez rušivých reklamních přestávek.
Vánoce přišly letos do SledovaniTV už na začátku prosince. Všichni uživatelé najdou nově ve svých balíčcích tři nové EPG programy z dílny SledovaniTV. Ve službě nově přibudou EPG kanály SledovaniTV Family, SledovaniTV CZ/SK, SledovaniTV Comedy.
▲ Obr č. 1 - Služba SledovaniTV (foto: SledovaniTV)
Nové EPG kanály vznikly ve spolupráci se streamovací službou Starmax, která vysílání naplní svým fi lmovým obsahem. EPG Kanály budou vysílat fi lmy 24 hodin denně, a to bez reklamních přestávek, pouze s reklamou mezi jednotlivými pořady. Filmy budou pravidelně obměňovány, aby sledující měli vždy čerstvou porci zábavy.
EPG kanál je moderní typ online přístupu k obsahu (filmy, dokumenty, dětské pořady apod.), který funguje podobně jako klasická stanice s nepřetržitým programem. Divák si jednoduše vybere pořad přímo z televizního programu (EPG), shlédne krátký reklamní blok a poté už sleduje fi lm či pořad nerušeně dál. Veškerý obsah z EPG kanálů je navíc dostupný i ve videotéce, takže si ho lze pustit kdykoliv — zpětně i v předstihu před jeho vysíláním v EPG kanálu.
Jsme rádi, že právě náš dlouholetý obchodní partner SledovaniTV je další operátor, u kterého můžeme rozšířit nabídku o nové EPG Channels, které divákům přinášejí inovativní způsob doručování obsahu a jednodušší přístup k zábavě,” říká spolumajitel Starmax Media Radek Přikryl.
EPG kanál SledovaniTV Family nabídne fi lmy vhodné pro celou rodinu. V programu sledující najdou například Tři přání pro Popelku, Need for speed, Sněhurka, Ztracen v Džungli a Podfukáři.
Milovníci českých a slovenských snímků si jistě oblíbí SledovaniTV CZ/SK. Určitě si nenechají ujít Poslední závod, Láska hory přenáší, Případ mrtvého nebožtíka, Princ Mamánek či Špindl.
SledovaniTV Comedy přinese na obrazovky české i zahraniční komedie, jako například Všechno, všude, najednou, Vánoce zas a znova, Padesátka, Matky i Frajeři ve Vegas.
Prosinec je ideální měsíc pro obdarování našich zákazníků. Proto jsem rád, že můžeme ve spolupráci se službou Starmax přinést všem tři vlastní EPG kanály, které nabídnou široký výběr zábavy pro celou rodinu. Pevně věřím, že zpříjemní nejen adventní období, ale také doplní svým kvalitním fi lmovým obsahem naši atraktivní nabídku kanálů, kterou divákům dlouhodobě nabízíme,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.
