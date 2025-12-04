Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 4. prosince 2025, svátek má Barbora

SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály

DNES! | Tisk | komentáře

SledovaniTV rozšiřuje od 2. prosince svou programovou nabídku o tři nové filmové EPG kanály, které budou trvale dostupné ve všech balíčcích. EPG kanály ledovaniTV Family, SledovaniTV CZ/SK a SledovaniTV Comedy vznikly ve spolupráci se streamovací službou Starmax a přinášejí širokou škálu rodinných filmů, české a slovenské tvorby i světových komedií bez rušivých reklamních přestávek.

Vánoce přišly letos do SledovaniTV už na začátku prosince. Všichni uživatelé najdou nově ve svých balíčcích tři nové EPG programy z dílny SledovaniTV. Ve službě nově přibudou EPG kanály SledovaniTV Family, SledovaniTV CZ/SK, SledovaniTV Comedy.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Služba SledovaniTV (foto: SledovaniTV)
Nové EPG kanály vznikly ve spolupráci se streamovací službou Starmax, která vysílání naplní svým fi lmovým obsahem. EPG Kanály budou vysílat fi lmy 24 hodin denně, a to bez reklamních přestávek, pouze s reklamou mezi jednotlivými pořady. Filmy budou pravidelně obměňovány, aby sledující měli vždy čerstvou porci zábavy.

EPG kanál je moderní typ online přístupu k obsahu (filmy, dokumenty, dětské pořady apod.), který funguje podobně jako klasická stanice s nepřetržitým programem. Divák si jednoduše vybere pořad přímo z televizního programu (EPG), shlédne krátký reklamní blok a poté už sleduje fi lm či pořad nerušeně dál. Veškerý obsah z EPG kanálů je navíc dostupný i ve videotéce, takže si ho lze pustit kdykoliv — zpětně i v předstihu před jeho vysíláním v EPG kanálu.

Jsme rádi, že právě náš dlouholetý obchodní partner SledovaniTV je další operátor, u kterého můžeme rozšířit nabídku o nové EPG Channels, které divákům přinášejí inovativní způsob doručování obsahu a jednodušší přístup k zábavě,” říká spolumajitel Starmax Media Radek Přikryl.



EPG kanál SledovaniTV Family nabídne fi lmy vhodné pro celou rodinu. V programu sledující najdou například Tři přání pro Popelku, Need for speed, Sněhurka, Ztracen v Džungli a Podfukáři.

Milovníci českých a slovenských snímků si jistě oblíbí SledovaniTV CZ/SK. Určitě si nenechají ujít Poslední závod, Láska hory přenáší, Případ mrtvého nebožtíka, Princ Mamánek či Špindl.

SledovaniTV Comedy přinese na obrazovky české i zahraniční komedie, jako například Všechno, všude, najednou, Vánoce zas a znova, Padesátka, Matky i Frajeři ve Vegas.

Prosinec je ideální měsíc pro obdarování našich zákazníků. Proto jsem rád, že můžeme ve spolupráci se službou Starmax přinést všem tři vlastní EPG kanály, které nabídnou široký výběr zábavy pro celou rodinu. Pevně věřím, že zpříjemní nejen adventní období, ale také doplní svým kvalitním fi lmovým obsahem naši atraktivní nabídku kanálů, kterou divákům dlouhodobě nabízíme,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Skylink vyřazuje kanály Stingray iConcerts, Classica a CMusic
Skylink vyřazuje kanály Stingray iConcerts, Classica a CMusic
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné
Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová III
21:05 Toulky Českem budoucnosti V.
kanál CT2 20:00 Jižní Vietnam, tisíc tváří Asie
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (9/10)
21:30 Ezoterické Česko (5/5)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (29)
21:40 Bachelor Česko II (6)
22:55 Kriminálka Las Vegas XIV (5)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (30)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Ecce homo Homolka
22:00 Labyrint 3 (3)
23:15 Labyrint 3 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska na Langeoogu
22:05 Sestrička Lea II (6/8)
23:00 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Beh za revolúciu
22:00 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (14)
21:55 Farma XVII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Žena za pultem (4)
21:30 Žena za pultem (5)
22:30 Žena za pultem (6)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook