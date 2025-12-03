Quantcast
Středa, 3. prosince 2025, svátek má Svatoslav

Kanály Viasat v nabídce Antik TV

DNES!

Košický telekomunikační operátor Antik Telecom rozšiřuje svoji programovou nabídku své OTT platformy Antik TV v České republice a na Slovensku o tematické stanice skupiny Viasat.

Kanály Viasat přinášejí moderní pohled do historie, nejnovější vědecké objevy, kouzlo a jedinečnost přírody a neopakovatelné filmové zážitky. Kanály Viasatu byly doposud dostupné zákazníkům satelitní televize Antik Sat na Slovensku.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Centrála společnosti Antik Telecom v Košicích (foto: Antik Telecom)

Co nabídnou kanály Viasat?

Fanoušci historických faktů i skrytých tajemství minulosti ocení programovou nabídku Viasat History se stovkami dokumentárních filmů. Fascinující historické dokumenty, záhady minulosti, velké civilizace a dramatické skutečné příběhy.

Pokud vás více láká objevovat neznámé a neobvyklé, Viasat Explore je ideální volbou. Adrenalin, expedice, extrémní povolání a silné příběhy lidí, kteří dokážou často na první pohled neuvěřitelné věci. Vyberte se na dobrodružné výpravy s Viasat Explore.

Své příznivce si určitě najde i třetí z programů - Viasat Nature vás vezme do říše zvířat, a nespoutané přírody. Z hlubin oceánů až k tajemné obloze vypráví příroda vlastní, inspirativní příběh v celé své kráse a reálnosti.

Epic Drama přináší neopakovatelné filmové a seriálové zážitky. Dramata, velkolepé kostýmy, intriky, zločiny, historické příběhy a epické seriály, které si nejlépe vychutnáte s čajem, dekou a vypnutým telefonem.



V jakých balíčcích jsou dostupné?

Stanice Viasat Nature bude součástí základního balíčku OTT platformy Antik TV v České republice a na Slovensku. Zbývající programy Viasatu získají diváci při zakoupení dalších, vyšších balíčků.

Na začátek roku 2026 Antik TV chystá ještě jeden malý dárek pro zákazníky. Podrobnosti operátor zatím nechce prozradit. Půjde o Viasat True Crime?

redakce

komentáře čtenářů




