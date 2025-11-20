Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 20. listopadu 2025, svátek má Nikola

Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box

DNES! | Tisk | komentáře

Do české a slovenské OTT platformy Antik TV vstupují nové videoklipová kanály Music Box Classic, Music Box Hits a Music Box Dance. V dalších týdnech se nabídka rozšíří o čtvrtý program Music Box Sexy, jakmile stanice získá licenci od českého regulátora.

Nový Music Box přináší moderní divácký zážitek s kurátorovanými playlisty a videem ve vysokém rozlišení. Díky knihovně více než 20 000 videoklipů ve Full HD a playlistům připraveným hudebními editory nabízejí kanály plynulé a atraktivní hudební vysílání - daleko nad rámec toho, co dokážou nabídnout algoritmy.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo Music Box Sexy (foto: Music Box Television)
Návrat Music Boxu do Česka a na Slovensko není jen obchodní krok. Je to spojení s opravdovými fanoušky hudby,“ uvedl Serhij Kobel, CEO Music Box Television a Managing Director Music Box Group. „Mimořádně nás těší, že spouštíme vysílání s tak silným partnerem, jakým je ANTIK Telekom.“

Trojice hudebních kanálů bude pro zákazníky ANTIK Telecomu dostupná od pátku 21. listopadu. Čtvrtý kanál, Music Box Sexy, by měl být zařazen ještě během letošního roku po získání souhlasu českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání). ANTIK Telecom se tak stane prvním operátorem, který uvede kompletní nabídku kanálů jak na Slovensku, tak i v České republice.

Music Box je nejstarší evropská hudební značka a jsme rádi, že právě naše společnost bude první, která svým zákazníkům přinese kompletní nabídku kanálů jak na Slovensku, tak i v České republice. Těší nás, že můžeme na náš trh přinést hudební značku s takovou historií a kvalitou,“ uvedl Vlastimil Lakatoš, produktový ředitel ANTIK Telecom. „Spolupráci vnímáme jako přirozený krok k rozšíření naší nabídky o moderní hudební kanály. Ty dodají divákům přesně to, co dnes hledají - odpočinek a relax podtržený pestrostí hudebních žánrů, aby si hudbu skutečně užívali,“ doplnil Lakatoš.



Kanály budou dostupné v sítích kabelové TV, IPTV a na OTT streamovacích platformách.

Nabídka kanálů

* Music Box Hits - Chart-toppers, trending artists a nejzajímavější nové releasy.
* Music Box Dance - Každodenní puls elektronické hudby: house, techno, trance - od undergroundu po festivalové hymny.
* Music Box Classic - Pečlivě vybrané popové a rockové klasiky z 80., 90. let a 2000s - vše ve Full HD.
* Music Box Sexy (již brzy) - Odvážný, stylový a smyslný kanál plný videoklipů plných energie a přitažlivosti.

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Ukrajinský armádní kanál z nové frekvence
Ukrajinský armádní kanál z nové frekvence
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:06 Sladce a hladce
20:10 Inspektorka Candice Renoirová III
21:05 Toulky Českem budoucnosti V.
kanál CT2 20:00 Emilia-Romagna, srdce Itálie
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (7/10)
21:30 Ezoterické Česko (3/5)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (25)
21:45 Bachelor Česko II (2)
23:00 Kriminálka Las Vegas XIV (1)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (26)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Za trnkovým keřem
21:50 Labyrint 2 (6)
23:05 Labyrint 2 (7)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Algarve
22:05 Sestrička Lea II (4/8)
23:00 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 DIA 1991
21:55 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (10)
21:55 Farma XVII.
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (29)
21:55 30 případů majora Zemana (30/30)
00:00 Jak jsem přežil

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook