Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box

Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music BoxDNES! | Tisk | komentáře
Do české a slovenské OTT platformy Antik TV vstupují nové videoklipová kanály Music Box Classic, Music Box Hits a Music Box Dance. V dalších týdnech se nabídka rozšíří o čtvrtý program Music Box Sexy, jakmile stanice získá licenci od českého regulátora.
Nový Music Box přináší moderní divácký zážitek s kurátorovanými playlisty a videem ve vysokém rozlišení. Díky knihovně více než 20 000 videoklipů ve Full HD a playlistům připraveným hudebními editory nabízejí kanály plynulé a atraktivní hudební vysílání - daleko nad rámec toho, co dokážou nabídnout algoritmy.
▲ Obr č. 1 - Logo Music Box Sexy (foto: Music Box Television)
Trojice hudebních kanálů bude pro zákazníky ANTIK Telecomu dostupná od pátku 21. listopadu. Čtvrtý kanál, Music Box Sexy, by měl být zařazen ještě během letošního roku po získání souhlasu českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání). ANTIK Telecom se tak stane prvním operátorem, který uvede kompletní nabídku kanálů jak na Slovensku, tak i v České republice.
Kanály budou dostupné v sítích kabelové TV, IPTV a na OTT streamovacích platformách.
* Music Box Dance - Každodenní puls elektronické hudby: house, techno, trance - od undergroundu po festivalové hymny.
* Music Box Classic - Pečlivě vybrané popové a rockové klasiky z 80., 90. let a 2000s - vše ve Full HD.
* Music Box Sexy (již brzy) - Odvážný, stylový a smyslný kanál plný videoklipů plných energie a přitažlivosti.
Návrat Music Boxu do Česka a na Slovensko není jen obchodní krok. Je to spojení s opravdovými fanoušky hudby,“ uvedl Serhij Kobel, CEO Music Box Television a Managing Director Music Box Group. „
Mimořádně nás těší, že spouštíme vysílání s tak silným partnerem, jakým je ANTIK Telekom.“
Music Box je nejstarší evropská hudební značka a jsme rádi, že právě naše společnost bude první, která svým zákazníkům přinese kompletní nabídku kanálů jak na Slovensku, tak i v České republice. Těší nás, že můžeme na náš trh přinést hudební značku s takovou historií a kvalitou,“ uvedl Vlastimil Lakatoš, produktový ředitel ANTIK Telecom. „
Spolupráci vnímáme jako přirozený krok k rozšíření naší nabídky o moderní hudební kanály. Ty dodají divákům přesně to, co dnes hledají - odpočinek a relax podtržený pestrostí hudebních žánrů, aby si hudbu skutečně užívali,“ doplnil Lakatoš.
Nabídka kanálů* Music Box Hits - Chart-toppers, trending artists a nejzajímavější nové releasy.
