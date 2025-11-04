Magio TV nově nabízí rozhlasové stanice

Magio TV nově nabízí rozhlasové staniceDNES! | Tisk | komentáře
Televizní služba Magio TV cez internet, společnosti Slovak Telekom (ST), přináší zákazníkům novinku. Nově tato služba typu IPTV/OTT nabízí poslech rozhlasových stanic.
S novinkou mohou uživatelé poslouchat své oblíbené slovenské rozhlasové stanice přímo přes televizor - bez přepínání zařízení, bez dodatečných aplikací. Vše z prostředí Magio TV a to jednoduše a intuitivně.
▲ Obr č. 1 - Služba Rádiá v aplikaci Magio TV (foto: Slovak Telekom)
V aplikaci Magio TV je aktuálně dostupných téměř 30 slovenských rozhlasových stanic, včetně programů veřejnoprávního vysílatele STVR (Slovenská televize a rozhlas), členl Asociace rádií Slovenska, stejně tak i tematických, hudebních či regionálních stanic. Díky tomuto výběru získávají zákazníci ST kompletní multimediální zážitek - od ranních zpráv, přes relaxační hudbu až po večerní talk show.
Služba "Rádiá" je trvalou součástí Magio TV a to bez jakýchkoliv dodatečných poplatků či aktivací. Tato novinka je dostupná po bezplatném upgrade pro všechny zákazníky Magio TV cez internet.
Nová sekce je automaticky dostupná v hlavním menu aplikace Magio TV, přičemž její ovládání je navrženo tak, aby bylo maximálně přehledné a uživatelsky přívětivé.
Rozšíření Magio TV o rozhlasové stanice zapadá do širší vize Slovak Telekomu zaměřené na digitalizaci služeb a budování multimediálního ekosystému. Televizní platforma se tak stává ještě flexibilnější, reaguje na rostoucí trend konzumace audio obsahu přes velké obrazovky a lépe reflektuje měnící se návyky uživatelů.
redakce
V Slovak Telekomu neustále hledáme nové způsoby, jak našim zákazníkům přinášet služby, které jsou nejen technologicky inovativní, ale také skutečně užitečné v jejich každodenním životě. Rozšíření Magio TV o rozhlasové stanice je přirozeným krokem v evoluci digitální zábavy - spojujeme obraz a zvuk do jednoho zážitku, který je pohodlný, intuitivní. moderní televize - flexibilní, bohatá na obsah a připravená reagovat na potřeby dnešního zákazníka," uvedla Martina Kandera, ředitelka pro rezidenční segment Slovak Telekom.
Asociace rádií Slovenska vždy vítá kroky, které umožňují, aby byla slovenská rádia ještě blíže k posluchačům nad rámec klasických rozhlasových přijímačů. Těší nás, že se rozhlasové stanice přirozeně dostávají i do digitálního prostředí moderních platforem, jako je Magio TV," řekl Rastislav Dutka, viceprezident ARS.
redakce