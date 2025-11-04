Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 4. listopadu 2025, svátek má Karel

Magio TV nově nabízí rozhlasové stanice

DNES! | Tisk | komentáře

Televizní služba Magio TV cez internet, společnosti Slovak Telekom (ST), přináší zákazníkům novinku. Nově tato služba typu IPTV/OTT nabízí poslech rozhlasových stanic.

S novinkou mohou uživatelé poslouchat své oblíbené slovenské rozhlasové stanice přímo přes televizor - bez přepínání zařízení, bez dodatečných aplikací. Vše z prostředí Magio TV a to jednoduše a intuitivně.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Služba Rádiá v aplikaci Magio TV (foto: Slovak Telekom)
V aplikaci Magio TV je aktuálně dostupných téměř 30 slovenských rozhlasových stanic, včetně programů veřejnoprávního vysílatele STVR (Slovenská televize a rozhlas), členl Asociace rádií Slovenska, stejně tak i tematických, hudebních či regionálních stanic. Díky tomuto výběru získávají zákazníci ST kompletní multimediální zážitek - od ranních zpráv, přes relaxační hudbu až po večerní talk show.

Služba "Rádiá" je trvalou součástí Magio TV a to bez jakýchkoliv dodatečných poplatků či aktivací. Tato novinka je dostupná po bezplatném upgrade pro všechny zákazníky Magio TV cez internet.

Nová sekce je automaticky dostupná v hlavním menu aplikace Magio TV, přičemž její ovládání je navrženo tak, aby bylo maximálně přehledné a uživatelsky přívětivé.

"V Slovak Telekomu neustále hledáme nové způsoby, jak našim zákazníkům přinášet služby, které jsou nejen technologicky inovativní, ale také skutečně užitečné v jejich každodenním životě. Rozšíření Magio TV o rozhlasové stanice je přirozeným krokem v evoluci digitální zábavy - spojujeme obraz a zvuk do jednoho zážitku, který je pohodlný, intuitivní. moderní televize - flexibilní, bohatá na obsah a připravená reagovat na potřeby dnešního zákazníka," uvedla Martina Kandera, ředitelka pro rezidenční segment Slovak Telekom.



"Asociace rádií Slovenska vždy vítá kroky, které umožňují, aby byla slovenská rádia ještě blíže k posluchačům nad rámec klasických rozhlasových přijímačů. Těší nás, že se rozhlasové stanice přirozeně dostávají i do digitálního prostředí moderních platforem, jako je Magio TV," řekl Rastislav Dutka, viceprezident ARS.

Rozšíření Magio TV o rozhlasové stanice zapadá do širší vize Slovak Telekomu zaměřené na digitalizaci služeb a budování multimediálního ekosystému. Televizní platforma se tak stává ještě flexibilnější, reaguje na rostoucí trend konzumace audio obsahu přes velké obrazovky a lépe reflektuje měnící se návyky uživatelů.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
Filmový kanál KVIFF.TV míří do Antik TV
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold
Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold
Vivid TV Europe opustila DTH a OTT služby Skylinku
Vivid TV Europe opustila DTH a OTT služby Skylinku
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 GEN
20:25 Inspektorka Candice Renoirová II
21:20 Inspektorka Candice Renoirová II
kanál CT2 20:00 Dům bez východu
22:35 Letecké katastrofy
23:25 Přední linie (3/8)
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (20)
21:45 Odznak Vysočina II (4)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (21)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Labyrint 2 (2)
21:30 Labyrint 2 (3)
22:45 Profesionálové 3 (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Vím, že nic nevím
21:20 Cyranův poloostrov (22, 23)
22:30 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Sambre (3/6)
21:25 Sambre (4/6)
22:30 OKTOPUS (7/13)
kanál DVOJKA 20:10 V službách kráľov
21:05 Romy a Alain: veční snúbenci
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XII. (5)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dlouhá míle (6/6)
21:55 30 případů majora Zemana (25)
23:50 Soudní síň - CZ

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook