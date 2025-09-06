Chilli TV v nabídce Lepší.TV

Chilli TV v nabídce Lepší.TVDNES! | Tisk | komentáře
OTT platforma Lepší.TV rozšiřuje svoji programovou nabídku o další tematickou stanici. V nabídce provozovatele se objevil nový kanál Chilli TV.
Rozšířením programové nabídky provozovatel tentokrát potěšil všechny příznivce dokumentárních filmů.
▲ Obr č. 1 - Chilli TV na platformě Lepší.TV. Záběr z příjmu
Chilli TV je nová dokumentární stanice, která přináší divákům poutavé dokumenty, reportáže a diskusní pořady zaměřené na lidské příběhy a aktuální společenská témata, která nabízejí nový pohled na svět kolem nás. Program je složen z dokumentů televizních stanic Current Time či Voice of America (VoA). Vysílání je poskytováno v původním znění doplněné o otevřené titulky ve slovenském jazyce. Některé pořady jsou dabovány do slovenštiny.
Stanice je k dispozici pro všechny zákazníky Lepší.TV v Česku a Lepšia.TV na Slovensku. Program je ve všech balíčcích - tedy jak v nejnižším tarifu MINI, tak vyšším KLASIK i nejvyšším TOP. Český balíček TOP aktuálně obsahuje 160 televizních programů, slovenský 140 televizních stanic.
▲ Obr č. 2 - Chilli TV na platformě Lepší.TV. Záběr z příjmu
Zákazníci s tarifem MINI mají u stanice Chilli TV k dispozici klasický sedmidenní televizní archív (catch-up), klienti s vyššími balíčky (tedy KLASIK a TOP) mají dostupné pořady 30 dní po odvysílání.
Lepší.TV / Lepšia.TV nabízí přístup až k 160 televizním programům v Česku, až 140 programům na Slovensku. K dispozici jsou klasické funkce známé u OTT platforem jako živé sledování, timeshift, TV archív, přetáčení, pozastavení pořadu. U vybraných stanic (zejména veřejnoprávní stanice) je k dispozici rozsáhlejší TV archív, který nabízí přístup k pořadům až 100 dní po odvysílání. V závislosti na vybraném tarifu může být TV archív omezen na 7, 14 či 30 dní.
redakce
