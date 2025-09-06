Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 6. září 2025, svátek má Boleslav

Chilli TV v nabídce Lepší.TV

DNES! | Tisk | komentáře

OTT platforma Lepší.TV rozšiřuje svoji programovou nabídku o další tematickou stanici. V nabídce provozovatele se objevil nový kanál Chilli TV.

Rozšířením programové nabídky provozovatel tentokrát potěšil všechny příznivce dokumentárních filmů.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Chilli TV na platformě Lepší.TV. Záběr z příjmu
Chilli TV je nová dokumentární stanice, která přináší divákům poutavé dokumenty, reportáže a diskusní pořady zaměřené na lidské příběhy a aktuální společenská témata, která nabízejí nový pohled na svět kolem nás. Program je složen z dokumentů televizních stanic Current Time či Voice of America (VoA). Vysílání je poskytováno v původním znění doplněné o otevřené titulky ve slovenském jazyce. Některé pořady jsou dabovány do slovenštiny.

Stanice je k dispozici pro všechny zákazníky Lepší.TV v Česku a Lepšia.TV na Slovensku. Program je ve všech balíčcích - tedy jak v nejnižším tarifu MINI, tak vyšším KLASIK i nejvyšším TOP. Český balíček TOP aktuálně obsahuje 160 televizních programů, slovenský 140 televizních stanic.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Chilli TV na platformě Lepší.TV. Záběr z příjmu


Zákazníci s tarifem MINI mají u stanice Chilli TV k dispozici klasický sedmidenní televizní archív (catch-up), klienti s vyššími balíčky (tedy KLASIK a TOP) mají dostupné pořady 30 dní po odvysílání.

Lepší.TV / Lepšia.TV nabízí přístup až k 160 televizním programům v Česku, až 140 programům na Slovensku. K dispozici jsou klasické funkce známé u OTT platforem jako živé sledování, timeshift, TV archív, přetáčení, pozastavení pořadu. U vybraných stanic (zejména veřejnoprávní stanice) je k dispozici rozsáhlejší TV archív, který nabízí přístup k pořadům až 100 dní po odvysílání. V závislosti na vybraném tarifu může být TV archív omezen na 7, 14 či 30 dní.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Šedesát šest sezón Libuše Švormové
22:20 Poloviční šance
kanál CT2 20:00 Marie Terezie
21:45 Mnichov
00:25 Panika v Needle Parku
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Iron Man 2
22:55 Mizerové
kanál PRIMA 20:15 Mladá krev (2)
21:35 Bez lítosti 2 (2)
22:35 Policajt ze San Franciska
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 2 (5)
21:20 Profesionálové 2 (6)
22:30 Obecná škola
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:20 Vím, že nic nevím
22:20 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:45 Neskoro večer
22:50 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Anjeli strážni
20:35 Príbeh Annette Zelmanovej
22:10 Cudzie dieťa (1/4)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:15 Susedia
21:50 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Poručík Petr (4)
23:25 Pravá tvář (16/16)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook