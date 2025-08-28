Ultra Nano TV Stick - nejmenší set top box od Antiku

Ultra Nano TV Stick - nejmenší set top box od AntikuDNES! | Tisk | komentáře
Antik Telecom, slovenský inovátor v oblasti digitální televize a multimediálních řešení, uvádí na český a slovenský trh Ultra Nano TV Stick - nejmenší ale výkonný set top box.
Po úspěchu kompaktního modelu Antik Nano 4, přichází jeho nástupce, který je ještě menší, inteligentnější a ještě jednodušší na používání.
▲ Obr č. 1 - Ultra Nano TV Stick s dálkovým ovladačem (foto: Antik Telecom)
Nové zařízení má rozměry pouze 86 x 25 x 11 mm s hmotností 27 gramů se připojuje přímo do HDMI portu televizoru. Stick je vybaven čtyřjádrovým procesorem Amlogic S905Y4, 2 GB DDR4 RAM a grafikou Mali-G31 MP2 zvládne i nároční multimediální obsah s lehkostí.
Ultra Nano TV Stixk je možné připojit k internetu výhradně přes Wi-Fi síť s podporou standardu Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz), což zaručuje stabilní a plynulé streamování. Stačí internet s rychlostí alespoň 6 Mbit/s.
▲ Obr č. 2 - Ultra Nano TV Stick, Bluetooth dálkové ovládání (foto: Antik Telecom)
"Naše společnost se neustále posouvá vpřed a přináší zákazníkům inovativní a praktické služby, které jim zjednoduší a zpříjemní sledování televize. Tentokrát jsme zmenšili set-top box na velikost USB klíče, čímž jsme vyšli vstříc moderním domácnostem, kde je důležitá funkčnost a jednoduchost. Zákazníci ocení nejen jeho miniaturní velikost, takže si ho mohou vzít kamkoliv,“ uvedl Gabriel Fecko, vedoucí IPTV oddělení ANTIK Telecom.
Televizní nabídka na novém sticku je stejná jako na běžném set top boxu. Vedle živého vysílání nabízí i řadu smart funkcí jako je televizní archív, programový průvodce EPG, videotéka s tisíci tituly, přístup k multimediálním aplikacím a mnoho dalšího. Součástí balení je i kompaktní Bluetooth dálkový ovladač, který funguje bez nutnosti mířit přímo na zařízení.
▲ Obr č. 3 - Ultra Nano TV Stick (foto: Antik Telecom)
Zbrusu nový Ultra Nano TV Stick je nyní dostupný za zaváděcí cenu 39 eur (původně 79 eur). Bonusem je OTT služba Antik TV na měsíc zdarma.
Již nyní je k dispozici v e-shopu Antiku:
* Nabídka pro zákazníky z České republiky
* Nabídka pro zákazníky ze Slovenska
redakce
Po úspěchu kompaktního modelu Antik Nano 4, přichází jeho nástupce, který je ještě menší, inteligentnější a ještě jednodušší na používání.
▲ Obr č. 1 - Ultra Nano TV Stick s dálkovým ovladačem (foto: Antik Telecom)
Nové zařízení má rozměry pouze 86 x 25 x 11 mm s hmotností 27 gramů se připojuje přímo do HDMI portu televizoru. Stick je vybaven čtyřjádrovým procesorem Amlogic S905Y4, 2 GB DDR4 RAM a grafikou Mali-G31 MP2 zvládne i nároční multimediální obsah s lehkostí.
Ultra Nano TV Stixk je možné připojit k internetu výhradně přes Wi-Fi síť s podporou standardu Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz), což zaručuje stabilní a plynulé streamování. Stačí internet s rychlostí alespoň 6 Mbit/s.
▲ Obr č. 2 - Ultra Nano TV Stick, Bluetooth dálkové ovládání (foto: Antik Telecom)
"Naše společnost se neustále posouvá vpřed a přináší zákazníkům inovativní a praktické služby, které jim zjednoduší a zpříjemní sledování televize. Tentokrát jsme zmenšili set-top box na velikost USB klíče, čímž jsme vyšli vstříc moderním domácnostem, kde je důležitá funkčnost a jednoduchost. Zákazníci ocení nejen jeho miniaturní velikost, takže si ho mohou vzít kamkoliv,“ uvedl Gabriel Fecko, vedoucí IPTV oddělení ANTIK Telecom.
Televizní nabídka na novém sticku je stejná jako na běžném set top boxu. Vedle živého vysílání nabízí i řadu smart funkcí jako je televizní archív, programový průvodce EPG, videotéka s tisíci tituly, přístup k multimediálním aplikacím a mnoho dalšího. Součástí balení je i kompaktní Bluetooth dálkový ovladač, který funguje bez nutnosti mířit přímo na zařízení.
▲ Obr č. 3 - Ultra Nano TV Stick (foto: Antik Telecom)
Zbrusu nový Ultra Nano TV Stick je nyní dostupný za zaváděcí cenu 39 eur (původně 79 eur). Bonusem je OTT služba Antik TV na měsíc zdarma.
Již nyní je k dispozici v e-shopu Antiku:
* Nabídka pro zákazníky z České republiky
* Nabídka pro zákazníky ze Slovenska
redakce