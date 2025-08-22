Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 22. srpna 2025, svátek má Bohuslav

Sweet.tv: Získejte film za poloviční cenu

DNES! | Tisk

S další cenově výhodnou nabídkou přichází operátor OTT platformy Sweet.tv. Čtenářům webu parabola.cz nabízí možnost získání přístupu k libovolnému filmu za zvýhodněnou cenu.

Za lepší ceny mohou čtenáři parabola.cz získat předplatné Sweet.tv v České republice i na Slovensku. Nedávno operátor čtenářům nabídl i předplatné se set top boxem, který získá zákazník jako dárek - po skončení jej nevrací a může jej využít v budoucnu pro předplacení dalších balíčků.


obrázek

▲ Obr č. 1 - OTT služba sweet.tv
Nyní Sweet.tv přichází s nabídkou, která je určena pro ty čtenáře, kteří hledají možnost, jak získat film z bohaté placené videotéky za nižší cenu. Pro tyto zájemce je určen speciální slevový kupón (viz. níže v tabulce).

Akční nabídka se týká na získání přístupu k libovolnému filmu z videotéky Sweet.tv nejen na území České republiky a Slovenska ale na celém území Evropské unie.

Se slevovým kódem získá divák 50% slevu na jakýkov film a to pouze na jediný titul. Slevový kód není možné použít opakovaně. Pro využití akce film se slevou 50% je jedno, jaký má zákazník aktivní balíček. Doba trvání akční nabídky v současné době není časově omezena. V případě ukončení cenově zvýhodněné nabídky bude o tom zveřejněna informace na webu.

Promo kóddélka předplatnéhopočet filmů se slevousleva
PARABOLAMOVIE1-150 %

▲ Tabulka č. 1 - Slevový kód na filmové tituly na Sweet.tv
Provozovatel webu parabola.cz neprovozuje OTT aplikaci sweet.tv. S případnými technickými problémy s aktivací slevového kuponu, případně se samotným příjmem stanic na podporovaných přijímacích zařízeních se, prosím, obracejte na tým podpory služby na e-mailu info@sweet.tv, případně prostřednictvím chatu na webu.



Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek

Co nabízí sweet.tv?

OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.

Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.

Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.

redakce





Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek
Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko
freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko
Prima KRIMI SK odstartuje doku seriálem Prvních 48 hodin
Prima KRIMI SK odstartuje doku seriálem Prvních 48 hodin
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
Uragán - legendární show se vrací po 25 letech
Uragán - legendární show se vrací po 25 letech

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:15 Špunti na cestě (10/13)
21:05 Špunti na cestě (11/13)
22:00 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Nedotknutelní
21:55 Odvážnému štěstí přeje
00:00 Windsorové v soukromí (1/3)
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Rychle a zběsile 9: Rychlá sága
23:20 Monster Hunter
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Šimon a Matouš
22:25 Nemilosrdní: Nová generace
00:05 Hudson a Rex 4 (11)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (9, 10)
22:05 Emmanuella ve vesmíru (1/7)
00:05 Policie Delta
kanál JEDNOTKA 20:30 Milujem Slovensko
21:55 Cestou necestou
22:30 L. A. - Utajené skutočnosti
kanál DVOJKA 20:10 Demeterovci
21:50 Trochu inak s Adelou
22:50 Noc v archíve
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu I.
22:45 Svadobné zvony
23:35 Kameňák (9)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Blázni, vodníci a podvodníci
22:00 Kriminálka Kraj (11)
23:00 Kriminálka Kraj (12)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook