Sweet.tv: Získejte film za poloviční cenu

S další cenově výhodnou nabídkou přichází operátor OTT platformy Sweet.tv. Čtenářům webu parabola.cz nabízí možnost získání přístupu k libovolnému filmu za zvýhodněnou cenu.
Za lepší ceny mohou čtenáři parabola.cz získat předplatné Sweet.tv v České republice i na Slovensku. Nedávno operátor čtenářům nabídl i předplatné se set top boxem, který získá zákazník jako dárek - po skončení jej nevrací a může jej využít v budoucnu pro předplacení dalších balíčků.
▲ Obr č. 1 - OTT služba sweet.tv
Nyní Sweet.tv přichází s nabídkou, která je určena pro ty čtenáře, kteří hledají možnost, jak získat film z bohaté placené videotéky za nižší cenu. Pro tyto zájemce je určen speciální slevový kupón (viz. níže v tabulce).
Akční nabídka se týká na získání přístupu k libovolnému filmu z videotéky Sweet.tv nejen na území České republiky a Slovenska ale na celém území Evropské unie.
Se slevovým kódem získá divák 50% slevu na jakýkov film a to pouze na jediný titul. Slevový kód není možné použít opakovaně. Pro využití akce film se slevou 50% je jedno, jaký má zákazník aktivní balíček. Doba trvání akční nabídky v současné době není časově omezena. V případě ukončení cenově zvýhodněné nabídky bude o tom zveřejněna informace na webu.
▲ Tabulka č. 1 - Slevový kód na filmové tituly na Sweet.tv
Provozovatel webu parabola.cz neprovozuje OTT aplikaci sweet.tv. S případnými technickými problémy s aktivací slevového kuponu, případně se samotným příjmem stanic na podporovaných přijímacích zařízeních se, prosím, obracejte na tým podpory služby na e-mailu info@sweet.tv, případně prostřednictvím chatu na webu.
Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek
Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.
redakce
redakce