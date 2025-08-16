Quantcast
Sobota, 16. srpna 2025, svátek má Jáchym

Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek

Chcete širší programovou nabídku a hledáte vhodného operátora? Třeba vás osloví nabídka provozovatele OTT platformy Sweet.tv, který přichystal novou prodejní akci. Zákazníci, kteří si objednají balíček k tomu získají set top box jako dárek.

Televizní operátor Sweet.tv nabízí čtenářům webu parabola.cz v České republice a Slovenské republice možnost získat službu za výhodných podmínek. Čtenářům nabídl možnost objednání libovolného balíčku a délky předplatného za výhodnější ceny a to prostřednictvím stále oblíbenějších slevových kuponů (kódů). Provozovatel nyní akci posunul na novou úroveň.


▲ Obr č. 1 - OTT služba sweet.tv

Předplatné sweet.tv na 6 měsíců a set top box k tomu

Od dnešního dne nabízí čtenářům webu parabola.cz možnost objednání balíčku "L" za zvýhodněnou cenu 1350,- Kč s předplatným na šest měsíců (cena pro Českou republiku) oproti běžné ceně 1794,-Kč (6 x 299 Kč). Vedle poměrně výrazné slevy (444,- Kč) zákazník k objednanému předplatnému získá dárek - set-top-box, na kterém bude moci službu přijímat.

Čtenáři ze Slovenska si mohou Sweet.tv s balíčkem "L" objednat za zvýhodněnou cenu 51 eur na dobu šesti měsíců. I oni získají k objednanému předplatnému set top box.

Set top box jako dárek

Po skončení předplatného (po oněch šesti měsících) je set top box zákazníka - nevrací jej. Může si tak - například prostřednictvím slevových kuponů - prodloužit předplatné sweet.tv na další období.

Jako set top box se k uvedenému předplatnému dodává 4K Ultra HD přijímač s operačním systémem Android 10 vybavený procesorem Allwinner H313, flash pamětí 8 GB eMMC, RAM DDR3 o velikosti 2GB. Přístroj podporuje bezdrátové připojení Wi-Fi (2,4 a 5 GHz), je vybaven čtečkou karet typu microSD, vstupy 2x USB 2.0 a HDMI. Rozměry boxu jsou 10,5 x 10,5 x 2 cm.

Jak získat předplatné Sweet.tv s balíčkem L na 6 měsíců a set top boxem?

Službu Sweet.tv lze získat jednoduše - stačí navštívit příslušný odkaz podle zemi, ve které budete službu používat.

* CZ: Sweet.tv na 6 měsiců s balíčkem L a set top boxem

* SK: Sweet.tv na 6 měsiců s balíčkem L a set top boxem

Sweet.tv za zvýhodněnou cenu bez set top boxu?

Sweet.tv je možné získat se set top boxem výhradně s balíčkem L na šest měsíců. Pokud přijímač nepotřebujete (například máte vlastní set top box či televizor s aplikací Sweet.tv), můžete pochopitelně nadále využívat slevové kupony webu parabola.cz, které jsou stále funkční. Můžete si objednat Sweet.tv na dobu 3, 6 či 12 měsíců a to balíček M či L. Volba je čistě na čtenářích, kterou variantu případně zvolí.

Stále funkční slevové kupony Sweet.tv

Níže je seznam všech funkčních slevových kuponů Sweet.tv, které je možné při objednání použít. Zdůrazňujeme, že pokud se čtenář rozhodne pro akci Sweet.tv na 6 měsíců (balík L) s přijímačem, již žádný slevový kupon nezadává. Stačí, když navštíví výše uvedený odkaz. Slevové kupony jsou jen pro čtenáře, kteří si chtějí službu objednat bez set top boxu. V tomto případě mají k dispozici 6 variant předplatné jak čtenáři z Česka, tak stejný počet variací předplatného je pro naše čtenáře ze Slovenska.


Promo kódy pro čtenáře v České republice:

Promo kóddélka předplatnéhotarifcena (v Kč)
PARABOLACZM390 dníM599,-
PARABOLACZM6180 dníM1149,-
PARABOLACZM12360 dníM1999,-
PARABOLACZL390 dníL699,-
PARABOLACZL6180 dníL1349,-
PARABOLACZL12360 dníL2499,-

Promo kódy pro čtenáře na Slovensku:

Promo kóddélka předplatnéhotarifcena (v eurech)
PARABOLASKM390 dníM19,-
PARABOLASKM6180 dníM39,-
PARABOLASKM12360 dníM90,-
PARABOLASKL390 dníL25,-
PARABOLASKL6180 dníL51,-
PARABOLASKL12360 dníL100,-




Provozovatel webu parabola.cz neprovozuje OTT aplikaci sweet.tv. S případnými technickými problémy s aktivací slevového kuponu, případně se samotným příjmem stanic na podporovaných přijímacích zařízeních se, prosím, obracejte na tým podpory služby na e-mailu info@sweet.tv, případně prostřednictvím chatu na webu.

Co nabízí sweet.tv?

OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.

Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.

Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.

Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Prima KRIMI SK odstartuje 1. září
Prima KRIMI SK odstartuje 1. září
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:05 Hitparáda televizní zábavy
kanál CT2 20:00 Dej si pozor, La Toure!
21:30 Zločiny mužů
23:00 Arsne Lupin - zloděj gentleman
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Mumie
22:35 Rampage: Ničitelé
kanál PRIMA 20:15 Polda V (13)
21:25 Polda V (14)
22:40 25. hodina
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové (11)
21:20 Profesionálové (12)
22:25 Všechno nejlepší!
kanál BARRANDOV 20:05 Nikdo není perfektní
21:10 To nejlepší z Vtipu za stovku
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Old Surehand
22:05 Neskoro večer
23:05 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Vojna a mier (3/6)
21:10 Vojna a mier (4/6)
22:10 Bardot (6/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:50 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:40 Poručík Petr (1/6)
23:45 Pravá tvář (13)

