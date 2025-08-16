Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek

Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárekDNES! | Tisk
Televizní operátor Sweet.tv nabízí čtenářům webu parabola.cz v České republice a Slovenské republice možnost získat službu za výhodných podmínek. Čtenářům nabídl možnost objednání libovolného balíčku a délky předplatného za výhodnější ceny a to prostřednictvím stále oblíbenějších slevových kuponů (kódů). Provozovatel nyní akci posunul na novou úroveň.
▲ Obr č. 1 - OTT služba sweet.tv
Předplatné sweet.tv na 6 měsíců a set top box k tomuOd dnešního dne nabízí čtenářům webu parabola.cz možnost objednání balíčku "L" za zvýhodněnou cenu 1350,- Kč s předplatným na šest měsíců (cena pro Českou republiku) oproti běžné ceně 1794,-Kč (6 x 299 Kč). Vedle poměrně výrazné slevy (444,- Kč) zákazník k objednanému předplatnému získá dárek - set-top-box, na kterém bude moci službu přijímat.
Čtenáři ze Slovenska si mohou Sweet.tv s balíčkem "L" objednat za zvýhodněnou cenu 51 eur na dobu šesti měsíců. I oni získají k objednanému předplatnému set top box.
Set top box jako dárekPo skončení předplatného (po oněch šesti měsících) je set top box zákazníka - nevrací jej. Může si tak - například prostřednictvím slevových kuponů - prodloužit předplatné sweet.tv na další období.
Jako set top box se k uvedenému předplatnému dodává 4K Ultra HD přijímač s operačním systémem Android 10 vybavený procesorem Allwinner H313, flash pamětí 8 GB eMMC, RAM DDR3 o velikosti 2GB. Přístroj podporuje bezdrátové připojení Wi-Fi (2,4 a 5 GHz), je vybaven čtečkou karet typu microSD, vstupy 2x USB 2.0 a HDMI. Rozměry boxu jsou 10,5 x 10,5 x 2 cm.
Jak získat předplatné Sweet.tv s balíčkem L na 6 měsíců a set top boxem?Službu Sweet.tv lze získat jednoduše - stačí navštívit příslušný odkaz podle zemi, ve které budete službu používat.
* CZ: Sweet.tv na 6 měsiců s balíčkem L a set top boxem
* SK: Sweet.tv na 6 měsiců s balíčkem L a set top boxem
Sweet.tv za zvýhodněnou cenu bez set top boxu?Sweet.tv je možné získat se set top boxem výhradně s balíčkem L na šest měsíců. Pokud přijímač nepotřebujete (například máte vlastní set top box či televizor s aplikací Sweet.tv), můžete pochopitelně nadále využívat slevové kupony webu parabola.cz, které jsou stále funkční. Můžete si objednat Sweet.tv na dobu 3, 6 či 12 měsíců a to balíček M či L. Volba je čistě na čtenářích, kterou variantu případně zvolí.
Stále funkční slevové kupony Sweet.tvNíže je seznam všech funkčních slevových kuponů Sweet.tv, které je možné při objednání použít. Zdůrazňujeme, že pokud se čtenář rozhodne pro akci Sweet.tv na 6 měsíců (balík L) s přijímačem, již žádný slevový kupon nezadává. Stačí, když navštíví výše uvedený odkaz. Slevové kupony jsou jen pro čtenáře, kteří si chtějí službu objednat bez set top boxu. V tomto případě mají k dispozici 6 variant předplatné jak čtenáři z Česka, tak stejný počet variací předplatného je pro naše čtenáře ze Slovenska.
Promo kódy pro čtenáře v České republice:
Provozovatel webu parabola.cz neprovozuje OTT aplikaci sweet.tv. S případnými technickými problémy s aktivací slevového kuponu, případně se samotným příjmem stanic na podporovaných přijímacích zařízeních se, prosím, obracejte na tým podpory služby na e-mailu info@sweet.tv, případně prostřednictvím chatu na webu.
Co nabízí sweet.tv?OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.
Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.
