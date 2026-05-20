Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 20. května 2026, svátek má Zbyšek

Kanály Viasatu s novou identitou a premiérovým létem

DNES! | Tisk | komentáře

Společnost Viasat World představuje kompletně obnovené portfolio svých televizních kanálů, které přichází s novými výraznými vizuálními identitami i rozsáhlou letní programovou nabídkou plnou premiér a návratů divácky oblíbených pořadů.

Diváci se mohou těšit na prestižní dramatickou tvorbu, strhující skutečné kriminální případy, nevyprávěné historické příběhy, technické úspěchy i fascinující pohledy do světa přírody. Informoval o tom provozovatel Viasat World.

Novou vizuální identitu získávají stanice Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explore a Viasat True Crime. Současně se stanice Epic Drama mění na Viasat Epic Drama, čímž symbolicky vrcholí finální etapa celoskupinového rebrandingu a sjednocení značky napříč celým portfoliem.

Nová vizuální identita vychází z konceptu „focus“, který propojuje celé portfolio a zároveň umožňuje jednotlivým značkám zachovat si vlastní charakter. Diváci uvidí modernější, sebevědomější a dynamičtější vzhled doplněný o nová loga i upravené barevné palety, které posilují propojení napříč rodinou značek Viasat World.

Transformace se promítá také do digitálního prostředí. Modernizované webové stránky nabídnou intuitivnější, rychlejší a atraktivnější způsob objevování obsahu. Nový design doplňuje přehlednější navigace, personalizovaná doporučení využívající prvky umělé inteligence i rozšířené profily pořadů. Diváci tak mohou snadněji prozkoumávat své oblíbené tituly, objevovat zákulisní informace, tematické články i další inspirativní obsah napříč celým portfoliem.

Přestože se vzhled mění, poslání zůstává stejné: přinášet jedinečnou a poutavou televizní zábavu, kterou diváci chtějí sledovat. V průběhu června a července nabídnou kanály výjimečný letní program kombinující vlnu nových premiér a oblíbených klasik, oslavující nové identity a představující plnou šíři obsahu z rozsáhlého portfolia Viasat World.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo Viasat History (foto: Viasat World)

Viasat History nabídne velké dějiny i zapomenuté příběhy

Kanál přinese divákům klíčové historické okamžiky, mimořádné osobnosti i příběhy, které formovaly světové civilizace. Mezi hlavní letní premiéry patří Triumf nebo pád: osudové války starověku (od 4. června ve 21:00), nové dramatické zpracování největších rivalit antického světa, v němž se Xerxes střetává s Themistoklem a Hannibal čelí Scipionovi v bitvách, které změnily běh dějin.

Dokument Tajemné mumie Inků (od 10. června ve 21:00) zavede diváky do okolí Machu Picchu a Tambo Viejo, kde archeologické výzkumy odhalují dosud skryté kapitoly vzestupu říše Inků prostřednictvím působivých CGI rekonstrukcí. Série Pirátky - Rebelky moří (od 19. června ve 21:00) představí osudy čtyř žen, které se vzepřely své době a staly se legendami pirátského světa.

Letní nabídku dále rozšíří tituly Ancient Betrayals, What Really Happened? American Independence, Byzantium: The Secrets of an Empire a Adolf Hitler’s War.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Logo Viasat Explore (foto: Viasat World)

Viasat Explore přináší extrémní výzvy i skutečné příběhy odvahy

Stanice zůstává domovem výjimečných osobností, drsných podmínek a autentických příběhů z prostředí dobrodružství, techniky i přežití. V létě se vracejí 3., 4. a 5. série pořadu Zlato Yukonu (od 1. června v 17:00), sledující těžařské týmy bojující s nehostinnými podmínkami kanadské divočiny.

Premiéra Za linií smrti - Skutečné příběhy, 2. série (od 15. června ve 21:00), nabídne autentické výpovědi účastníků elitních vojenských operací včetně misí v Afghánistánu či na Ukrajině. Série Nezastavitelní kamioňáci (od 23. června ve 20:00) představí mimořádně náročné záchranné akce v západní Kanadě.

Program doplní také nové řady pořadů Výstavba obrů a Za legendárním zlatem Austrálie.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Logo Viasat Nature (foto: Viasat World)

Viasat Nature zve do fascinujícího světa přírody

Letní program nabídne velkolepé dokumentární série mapující krásu i nevyzpytatelnost přírodního světa. V rámci tematického pásma věnovaného oceánům uvede stanice pořad Vodní říše - Tajemství života (od 1. června v 19:00), který představí rozmanité vodní ekosystémy od oceánů až po skryté sladkovodní biotopy.

Série Svět klidu (od 3. června v 19:00) zavede diváky na Velký bariérový útes a odhalí jeho křehký ekosystém, zatímco dokument Plejtváci obrovští - Návrat obrů (od 22. června v 19:00) zachytí návrat největších živočichů planety a práci vědců, kteří je zkoumají.

Mezi další premiéry patří The World’s Deadliest Weather, The Animal Within a Boss Shark: Battle of the Sexes.


obrázek

▲ Obr č. 4 - Logo Viasat Epic Drama (foto: Viasat World)

Viasat Epic Drama nabídne silné emoce, intriky i historická dramata

Fanoušci dramatické tvorby se mohou těšit na nové příběhy plné napětí, vášně a tajemství. Pokračování série Případy detektiva Murdocha přinese další nebezpečná vyšetřování v kulisách Toronta přelomu století.

Historické drama Kateřina Medicejská: Hadí královna (úterky ve 22:00) znovu představí vzestup jedné z nejvlivnějších žen francouzských dějin. Série Španělská princezna nabídne příběh Kateřiny Aragonské a jejího boje o postavení na tudorovském dvoře.

Seriál Antikvář (pondělky ve 20:00) zavede diváky do Londýna 50. let, kde bývalý špion pomáhá vyšetřovat zločiny ukryté mezi regály starého knihkupectví.




obrázek

▲ Obr č. 5 - Logo Viasat True Crime (foto: Viasat World)

Viasat True Crime pokračuje v mapování skutečných zločinů

Stanice přinese i letos v létě silné true crime příběhy inspirované skutečnými událostmi a vyšetřováními, která otřásla veřejností. Dokumentární série Zrod sériového vraha (od 1. června ve 21:00) analyzuje případy nechvalně proslulých amerických vrahů prostřednictvím výpovědí svědků, policejních materiálů i komentářů vyšetřovatelů.

Premiéra Manifest sériového vraha (od 15. června ve 21:00) rozkrývá děsivé zločiny Leonarda Lakea a Charlese Nga, zatímco Vraždící bestie z L.A. (od 22. června ve 21:00) mapuje jednu z nejtemnějších kapitol kriminality v jižní Kalifornii.

Letní program dále doplní tituly My Wife, My Killer and the Secret Footage, The Idaho College Killer a Murderer Behind the Mask.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
FilmBox změní názvy kanálů a streamovací služby
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Antik TV přidává další fotbalový kanál - Ballcasterz
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Chantal Poullain
21:35 Občanský průkaz
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Stopy Járy Cimrmana (1/6)
21:25 Tahle země není pro chudý
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (12)
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (38)
23:30 FBI V (3)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (98)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (13)
21:25 Autobazar Monte Karlo (1-4)
22:00 Hroši v Africe
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
21:50 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Champagne
22:05 Nevítaní susedia
23:42 Astrid a Raphaëlle
kanál DVOJKA 20:10 Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha
21:00 Svet bez včiel?
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:05 Utajený šéf III.
23:50 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:15 Mami, ožeň mě!
23:35 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook