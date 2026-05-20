Kanály Viasatu s novou identitou a premiérovým létem

Společnost Viasat World představuje kompletně obnovené portfolio svých televizních kanálů, které přichází s novými výraznými vizuálními identitami i rozsáhlou letní programovou nabídkou plnou premiér a návratů divácky oblíbených pořadů.
Diváci se mohou těšit na prestižní dramatickou tvorbu, strhující skutečné kriminální případy, nevyprávěné historické příběhy, technické úspěchy i fascinující pohledy do světa přírody. Informoval o tom provozovatel Viasat World.
Novou vizuální identitu získávají stanice Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explore a Viasat True Crime. Současně se stanice Epic Drama mění na Viasat Epic Drama, čímž symbolicky vrcholí finální etapa celoskupinového rebrandingu a sjednocení značky napříč celým portfoliem.
Nová vizuální identita vychází z konceptu „focus“, který propojuje celé portfolio a zároveň umožňuje jednotlivým značkám zachovat si vlastní charakter. Diváci uvidí modernější, sebevědomější a dynamičtější vzhled doplněný o nová loga i upravené barevné palety, které posilují propojení napříč rodinou značek Viasat World.
Transformace se promítá také do digitálního prostředí. Modernizované webové stránky nabídnou intuitivnější, rychlejší a atraktivnější způsob objevování obsahu. Nový design doplňuje přehlednější navigace, personalizovaná doporučení využívající prvky umělé inteligence i rozšířené profily pořadů. Diváci tak mohou snadněji prozkoumávat své oblíbené tituly, objevovat zákulisní informace, tematické články i další inspirativní obsah napříč celým portfoliem.
Přestože se vzhled mění, poslání zůstává stejné: přinášet jedinečnou a poutavou televizní zábavu, kterou diváci chtějí sledovat. V průběhu června a července nabídnou kanály výjimečný letní program kombinující vlnu nových premiér a oblíbených klasik, oslavující nové identity a představující plnou šíři obsahu z rozsáhlého portfolia Viasat World.
Viasat History nabídne velké dějiny i zapomenuté příběhyKanál přinese divákům klíčové historické okamžiky, mimořádné osobnosti i příběhy, které formovaly světové civilizace. Mezi hlavní letní premiéry patří Triumf nebo pád: osudové války starověku (od 4. června ve 21:00), nové dramatické zpracování největších rivalit antického světa, v němž se Xerxes střetává s Themistoklem a Hannibal čelí Scipionovi v bitvách, které změnily běh dějin.
Dokument Tajemné mumie Inků (od 10. června ve 21:00) zavede diváky do okolí Machu Picchu a Tambo Viejo, kde archeologické výzkumy odhalují dosud skryté kapitoly vzestupu říše Inků prostřednictvím působivých CGI rekonstrukcí. Série Pirátky - Rebelky moří (od 19. června ve 21:00) představí osudy čtyř žen, které se vzepřely své době a staly se legendami pirátského světa.
Letní nabídku dále rozšíří tituly Ancient Betrayals, What Really Happened? American Independence, Byzantium: The Secrets of an Empire a Adolf Hitler’s War.
Viasat Explore přináší extrémní výzvy i skutečné příběhy odvahyStanice zůstává domovem výjimečných osobností, drsných podmínek a autentických příběhů z prostředí dobrodružství, techniky i přežití. V létě se vracejí 3., 4. a 5. série pořadu Zlato Yukonu (od 1. června v 17:00), sledující těžařské týmy bojující s nehostinnými podmínkami kanadské divočiny.
Premiéra Za linií smrti - Skutečné příběhy, 2. série (od 15. června ve 21:00), nabídne autentické výpovědi účastníků elitních vojenských operací včetně misí v Afghánistánu či na Ukrajině. Série Nezastavitelní kamioňáci (od 23. června ve 20:00) představí mimořádně náročné záchranné akce v západní Kanadě.
Program doplní také nové řady pořadů Výstavba obrů a Za legendárním zlatem Austrálie.
Viasat Nature zve do fascinujícího světa přírodyLetní program nabídne velkolepé dokumentární série mapující krásu i nevyzpytatelnost přírodního světa. V rámci tematického pásma věnovaného oceánům uvede stanice pořad Vodní říše - Tajemství života (od 1. června v 19:00), který představí rozmanité vodní ekosystémy od oceánů až po skryté sladkovodní biotopy.
Série Svět klidu (od 3. června v 19:00) zavede diváky na Velký bariérový útes a odhalí jeho křehký ekosystém, zatímco dokument Plejtváci obrovští - Návrat obrů (od 22. června v 19:00) zachytí návrat největších živočichů planety a práci vědců, kteří je zkoumají.
Mezi další premiéry patří The World’s Deadliest Weather, The Animal Within a Boss Shark: Battle of the Sexes.
Viasat Epic Drama nabídne silné emoce, intriky i historická dramataFanoušci dramatické tvorby se mohou těšit na nové příběhy plné napětí, vášně a tajemství. Pokračování série Případy detektiva Murdocha přinese další nebezpečná vyšetřování v kulisách Toronta přelomu století.
Historické drama Kateřina Medicejská: Hadí královna (úterky ve 22:00) znovu představí vzestup jedné z nejvlivnějších žen francouzských dějin. Série Španělská princezna nabídne příběh Kateřiny Aragonské a jejího boje o postavení na tudorovském dvoře.
Seriál Antikvář (pondělky ve 20:00) zavede diváky do Londýna 50. let, kde bývalý špion pomáhá vyšetřovat zločiny ukryté mezi regály starého knihkupectví.
Viasat True Crime pokračuje v mapování skutečných zločinůStanice přinese i letos v létě silné true crime příběhy inspirované skutečnými událostmi a vyšetřováními, která otřásla veřejností. Dokumentární série Zrod sériového vraha (od 1. června ve 21:00) analyzuje případy nechvalně proslulých amerických vrahů prostřednictvím výpovědí svědků, policejních materiálů i komentářů vyšetřovatelů.
Premiéra Manifest sériového vraha (od 15. června ve 21:00) rozkrývá děsivé zločiny Leonarda Lakea a Charlese Nga, zatímco Vraždící bestie z L.A. (od 22. června ve 21:00) mapuje jednu z nejtemnějších kapitol kriminality v jižní Kalifornii.
Letní program dále doplní tituly My Wife, My Killer and the Secret Footage, The Idaho College Killer a Murderer Behind the Mask.
