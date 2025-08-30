Quantcast
Sobota, 30. srpna 2025, svátek má Vladěna

Sweet.tv: Nová sekce s filmy a rozšíření služeb

Operátor OTT platformy Sweet.tv připravil pro své zákazníky několik novinek a ještě další chystá. Týká se filmové nabídky z vlastních televizních kanálů typu FAST.

Televizní platforma Sweet.tv se nezaměřuje jen na nabídku televizních stanic a jejich distribuci k televizním divákům. Cílem operátora je nabídnout svým zákazníkům i další funkce a doprovodné služby. V tomto konkrétním případě Sweet.tv připravila pro své zákazníky novou funkci.


▲ Obr č. 1 - OTT služba sweet.tv

Sekce s Filmy

Na webu platformy je byla nedávna spuštěna nová funkce - vlastní televizní kanály mají nyní vyhrazenou stránku s filmy (sekce Filmy). Každý film z nabídky Sweet.tv má svůj vlastní odkaz, na kterém divák najde podrobné informace o pořadu a samozřejmě i tlačítko "Sledovat". Když uživatelé kliknou na "Sledovat", přehraje se jim film přímo z archívu jednoho z FAST kanálů provozovatele.

Pro diváky je podstatné, že tyto filmy jsou k dispozici zcela zdarma a to bez předplatného nebo zkušebního období. A funkci hodlá provozovatel brzy dále ještě vylepšit. Brzy bude možné přehrávat filmy i bez registrace.

Stávající aktualizace webu je k dispozici nejenom divákům v České republice a na Slovensku, ale také v dalších evropských zemích, ve kterých Sweet.tv působí.

Platforma Sweet.tv nabízí divákům bez jakýchkoliv poplatků po nezbytné registraci přístup ke zhruba pěti desítkám televizních kanálů typu FAST, dále k programů České televize či stanic English club a France 24.



Slevové kódy Sweet.tv

V případě, že se divák rozhodne pro některý z placených balíčků, získá programů pochopitelně více. Stále jsou k dispozici a funkční slevové kódy, díky kterým může divák získat slevu na zvoleném předplatném.

Sweet.tv: Slevové kódy

Předplatné Sweet.tv jako dárek

Operátor nezapomíná ani na ty diváky, kteří doposud žádný set top box nevlastní. K dispozici je akční nabídka, díky které je možné získat set top box zcela zdarma. Podmínkou je úhrada balíčku L na půl roku.

Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek
