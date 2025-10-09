KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV

Quantcast
Čtvrtek, 9. října 2025, svátek má Štefan / Sára

Televizní kanál KVIFF.TV se stává součástí nabídky internetové televize SledovaniTV Tato fi lmová stanice je pro zákazníky dostupná od začátku října ve všech hlavních balíčcích služby, s výjimkou nejnižšího balíčku S.

KVIFF.TV přináší divákům výběr kvalitních filmů, dokumentů a pořadů z domácí i zahraniční tvorby. Dramaturgii kanálu připravuje tým Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary ve spolupráci s distribuční společností Aerofilms. Během konání festivalu se KVIFF.TV proměňuje v oficiální festivalovou televizi, která přináší živé přenosy hlavních událostí a zachycuje dění přímo z místa.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Kanál KVIFF.TV v programové nabídce OTT služby SledovaniTV (foto: SledovaniTV)
Diváci tak na KVIFF.TV mohou celoročne sledovat oceňované snímky, festivalové hity, tematické filmové kolekce i originální pořady z prostředí filmového světa.

Zařazením KVIFF.TV chceme našim uživatelům nabídnout jedinečný filmový zážitek po celý rok. Kanál je skvělou volbou pro každého, kdo hledá kvalitní obsah mimo mainstreamovou produkci,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.

V říjnu získávají všichni uživatelé SledovaniTV také přístup ke dvěma dokumentárním promokanálům National Geographic a National Geographic Wild. Najdou tam fascinující dokumenty o přírodě, vědě, historii či moderních technologiích.



O SledovaniTV

SledovaniTV je IPTV, neboli internetová televize, která nabízí více než 170 televizních kanálů a přes 120 rádiových stanic. Televizní vysílání lze pauzovat, přetáčet, služba umožňuje také zpětné zhlédnutí v délce až 7 dnů. Přepínat lze i mezi jazykovými stopami, titulky i různou kvalitou vysílání od SD po 4K. SledovaniTV nabízí také možnost nahrát si vysílání na 6 měsíců, k dispozici je k tomu až 900hodinový prostor.

Aplikace SledovaniTV je dostupná v celé řadě různorodých zařízení. Stáhnout ji lze pro vybrané modely chytrých televizí od Samsungu, LG, Panasonicu, Hisense a také od výrobce Vestel (např. Toshiba, JVC, Sencor). Dále v televizních a set-top boxech se systémem AndroidTV od jakéhokoliv výrobce (např. Sony, TCL, Philips, Sharp, Thompson), Amazon Fire TV, RokuTV a samozřejmostí je také podpora Chromecastu a Apple TV.

Na televizi se lze dívat na počítači v prohlížeči a také na mobilech a tabletech se systémem iOS a Android. SledovaniTV funguje v síti kteréhokoliv internetového poskytovatele nejen v ČR, ale v celé Evropské unii.
SledovaniTV poskytuje IPTV jak koncovým uživatelům, tak spolupracuje s více než 700 lokálními internetovými poskytovateli v Česku a na Slovensku.

(SledovaniTV)

