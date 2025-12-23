Quantcast
Úterý, 23. prosince 2025, svátek má Vlasta

Služby PeckaTV lze zaplatit v hotovosti na terminálech SAZKA

Televizní OTT platforma PeckaTV rozšiřuje své portfolio platebních metod. K zavedeným platbám kartou nově přidává možnost úhrady předplatného v hotovosti na terminálech společnosti SAZKA.

Služba tak vychází vstříc zákazníkům, kteří nevlastní platební karty nebo se obávají jejich použití v online prostředí.


▲ Obr č. 1 - Platební možnosti za služby PeckaTV. Nově i přes terminály SAZKA (foto: PeckaTV)
Cílem PeckaTV je maximálně zjednodušit přístup k televizní zábavě pro co nejširší okruh diváků. Nová platební metoda je určena primárně pro konzervativnější uživatele, seniory nebo lidi, kteří preferují hotovostní transakce před digitálním bankovnictvím.

Vnímáme, že ačkoliv je platba kartou standardem, stále existuje velká skupina lidí, pro které je překážkou. Ať už z toho důvodu, že platebním kartám nedůvěřují, nebo prostě proto, že kartu nevlastní. V PeckaTV chceme být službou pro všechny, ne jen pro digitální nadšence. Integrace plateb přes terminály SAZKA je logickým krokem, jak otevřít dveře k naší televizi i těmto zákazníkům,“ vysvětluje Matěj Čičák, marketingový a provozní ředitel PeckaTV.

Jak to funguje v praxi

Proces je navržen s důrazem na jednoduchost. Zákazník si v objednávkovém procesu zvolí metodu SAZKA a systém mu vygeneruje unikátní QR kód. Ten mu dorazí také do e-mailu a zůstává uložen v jeho uživatelském účtu.



S tímto kódem stačí navštívit vybraná místa s terminálem SAZKA (např. trafiky, čerpací stanice) a uhradit částku v hotovosti. Zákazníci si mohou ověřit dostupnost služby na konkrétní pobočce prostřednictvím mapy na webových stránkách SAZKY. Je důležité upozornit, že platbu nelze realizovat na pobočkách České pošty, přestože jsou vybaveny terminály SAZKA. Služba je zprovozněna do 1 hodiny po zaplacení.

Na rozdíl od platby kartou, kde dochází k automatickému strhávání předplatného, funguje platba přes SAZKU na principu manuálního obnovování. Zákazník obdrží 5 dní před vypršením předplaceného období nový QR kód. Pokud chce ve sledování pokračovat, musí jej znovu uhradit.

Chtěli jsme zachovat maximální transparentnost. Zákazník má plnou kontrolu nad tím, zda si službu prodlouží. Pokud nezaplatí, služba se jednoduše vypne. Žádné skryté dluhy ani složité výpovědi smluv,“ dodává Čičák.

Podmínky služby

Cena televizních balíčků zůstává stejná jako při platbě kartou. Zákazník na pobočce uhradí pouze manipulační poplatek 30 Kč, který náleží provozovateli platební služby (SAZKA). Z technických a ekonomických důvodů je tato metoda dostupná pouze pro transakce nad 100 Kč, nelze ji tedy využít pro zkušební období či "trial" balíčky vyžadující symbolické ověření ve výši 1 Kč.

