Neděle, 1. února 2026, svátek má Hynek

Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+

Zákazníci internetových televizních služeb typu IPTV/OTT, jmenovitě MAGENTA TV, operátora T-Mobile v České republice a Magio TV a DIGI Slovakia, provozovatele Slovak Telekom (ST), čeká významná změna, která se týká CANAL+.

K 9.2.2026 bude ze všech tří vyjmenovaných televizních platforem vyřazena streamovací platforma CANAL+, která byla součástí tarifů operátorů. Za týden bude streamovací platforma CANAL+ dostupná už jen výhradně přímým zákazníkům společnosti M7 Group, člena CANAL+, provozovatele satelitní (DTH) platformy Skylink a internetové (OTT) služby Skylink Live TV.


▲ Obr č. 1 - Streamovací platforma CANAL+. Ilustrační foto
Pro zákazníky Magenta TV, DIGI SK a Magio TV to bude znamenat jediné - přijdou o možnost sledování titulů filmů a seriálů z bohaté videotéky CANAL+. Pokud o VOD službu budou mít zájem, mohou si ji pořídit a to na stránkách provozovatele - tedy canalplus.cz.



Vyřazení streamovací platformy CANAL+ z nabídky Magio TV, DIGI SK a T-Mobile je výsledkem nedohody na komerčních podmínkách na další období. Změna se týká pouze zmíněné streamovací služby CANAL+. Lineární kanály - konkrétně adrenalinový program složený z filmů, seriálů a sportu CANAL+ Action a čistě sportovní stanice CANAL+ Sport nadále zůstávají součástí všech tří jmenovaných platforem ve stejném rozsahu.

Streamovací služba CANAL+ byla do balíčků všech tří IPTV/OTT platforem zařazena během prosince 2023.

redakce

