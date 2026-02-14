Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí

Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejíDNES! | Tisk
Televizní operátor Sweet.tv přichází s cenově zvýhodněným předplatným svých balíčků a služeb pro zákazníky z České republiky a ze Slovenska. Stačí si vybrat některý z balíčků a využít příslušný slevový kód (kupón).
Televizní balíčky jednotlivých operátorů postupně zdražují. Je to reakcí na zvyšující se provozní náklady a v neposlední řadě na rostoucí distribuční poplatky komerčních stanic. Akční nabídka Sweet.tv jde tak ve skutečnosti "proti proudu" a přináší čtenářům webu parabola.cz možnost výrazně ušetřit na předplatném. Čím vyšší balíček si zákazník vybere a na delší období, tím bude mít i vyšší korunovou, respektive eurovou slevu.
▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Sweet.tv vrací dnešním dnem, 14.2.2026 do nabídky oblíbenou akční nabídku, která čtenářům serveru parabola.cz nabízí slevu ve výši 50 procent z běžných cen předplatného. V Česku si například místo balíčku L na šest měsíců za standardní cenu může pořídit stejný balíček na celý rok. Stejně tak i na Slovensku. Podobně to platí v případě objednání stejného balíčku za standardní cenu na 3 měsíce. Nyní jej může mít na 6 měsíců.
Akce platí pro stávající a nové zákazníky. Podmínkou je vybrat si některý z balíčků operátora, použít kupon (promo kód) a uhradit příslušnou částku za zvolený balíček.
▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku
▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku
▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko
▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko
S ohledem na zneužívání tohoto promo kódu došlo operátorem Sweet.tv k zavedení opatření. Při aktivaci promo kódu PARABOLA je nyní nutné zadat svoji platební kartu. Sweet.tv nebude během bezplatného slevového období účtovat žádné poplatky.
Po skončení 30denního bezpoplatkové období bude uživatel automaticky převeden na tarif "L" a bude aktivní do doby, dokud jej uživatel nezruší.
Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.
Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.
redakce
Do kdy akce platí?Akce Sweet.tv s výraznou slevou probíhá od dnešního dne a je platná do odvolání. Případné změny v cenových akcích zde budou opět zveřejněny.
Promo kódy pro diváky v České republice
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v Kč)
|Cena v akci (v Kč)
|PARABOLACZL12
|L
|12 měsíců
|3588,-
|1794,-
|PARABOLACZL6
|L
|6 měsíců
|1794,-
|897,-
|PARABOLACZL3
|L
|3 měsíce
|897,-
|449,-
▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v Kč)
|Cena v akci (v Kč)
|PARABOLACZM12
|M
|12 měsíců
|2868,-
|1434,-
|PARABOLACZM6
|M
|6 měsíců
|1434,-
|717,-
|PARABOLACZM3
|M
|3 měsíce
|717,-
|359,-
▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku
Promo kódy pro diváky na Slovensku
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v eurech)
|Cena v akci (v eurech)
|PARABOLASKL12
|L
|12 měsíců
|155,-
|77,-
|PARABOLASKL6
|L
|6 měsíců
|77,-
|38,-
|PARABOLASKL3
|L
|3 měsíce
|38,-
|19,-
▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v eurech)
|Cena v akci (v eurech)
|PARABOLASKM12
|M
|12 měsíců
|118,-
|59,-
|PARABOLASKM6
|M
|6 měsíců
|59,-
|29,-
|PARABOLASKM3
|M
|3 měsíce
|29,-
|14,-
▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko
Změna pro promo příjem Sweet.tvV sobotu 14.2.2026 došlo v promo nabídce operátora Sweet.tv k jedné významné změně. Promo kód "PARABOLA", který umožňuje bezplatný přístup k programové nabídce Sweet.tv v tarifu "L" po dobu 30 dní, funguje podle upravených pravidel.
|Promo kód
|délka předplatného
|tarif
|cena (v Kč/eurech)
|PARABOLA
|30 dní
|L
|0,-
Proč si pořídit Sweet.tv?V době rostoucích cen zboží a služeb je nabídka televizních balíčků operátora Sweet.tv s velkou slevou pro cenově citlivé zákazníky vítaná. Mohou ji využít pro sebe, případně ji využít jako dárek.
Co nabízí sweet.tv?OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.
