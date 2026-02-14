Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 14. února 2026, svátek má Valentýn

Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí

DNES! | Tisk

Televizní operátor Sweet.tv přichází s cenově zvýhodněným předplatným svých balíčků a služeb pro zákazníky z České republiky a ze Slovenska. Stačí si vybrat některý z balíčků a využít příslušný slevový kód (kupón).

Televizní balíčky jednotlivých operátorů postupně zdražují. Je to reakcí na zvyšující se provozní náklady a v neposlední řadě na rostoucí distribuční poplatky komerčních stanic. Akční nabídka Sweet.tv jde tak ve skutečnosti "proti proudu" a přináší čtenářům webu parabola.cz možnost výrazně ušetřit na předplatném. Čím vyšší balíček si zákazník vybere a na delší období, tím bude mít i vyšší korunovou, respektive eurovou slevu.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Sweet.tv vrací dnešním dnem, 14.2.2026 do nabídky oblíbenou akční nabídku, která čtenářům serveru parabola.cz nabízí slevu ve výši 50 procent z běžných cen předplatného. V Česku si například místo balíčku L na šest měsíců za standardní cenu může pořídit stejný balíček na celý rok. Stejně tak i na Slovensku. Podobně to platí v případě objednání stejného balíčku za standardní cenu na 3 měsíce. Nyní jej může mít na 6 měsíců.

Do kdy akce platí?

Akce Sweet.tv s výraznou slevou probíhá od dnešního dne a je platná do odvolání. Případné změny v cenových akcích zde budou opět zveřejněny.

Akce platí pro stávající a nové zákazníky. Podmínkou je vybrat si některý z balíčků operátora, použít kupon (promo kód) a uhradit příslušnou částku za zvolený balíček.

Promo kódy pro diváky v České republice

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v Kč)Cena v akci (v Kč)
PARABOLACZL12L12 měsíců3588,-1794,-
PARABOLACZL6L6 měsíců1794,-897,-
PARABOLACZL3L3 měsíce897,-449,-

▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v Kč)Cena v akci (v Kč)
PARABOLACZM12M12 měsíců2868,-1434,-
PARABOLACZM6M6 měsíců1434,-717,-
PARABOLACZM3M3 měsíce717,-359,-

▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku

Promo kódy pro diváky na Slovensku

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v eurech)Cena v akci (v eurech)
PARABOLASKL12L12 měsíců155,-77,-
PARABOLASKL6L6 měsíců77,-38,-
PARABOLASKL3L3 měsíce38,-19,-

▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v eurech)Cena v akci (v eurech)
PARABOLASKM12M12 měsíců118,-59,-
PARABOLASKM6M6 měsíců59,-29,-
PARABOLASKM3M3 měsíce29,-14,-

▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko

Změna pro promo příjem Sweet.tv

V sobotu 14.2.2026 došlo v promo nabídce operátora Sweet.tv k jedné významné změně. Promo kód "PARABOLA", který umožňuje bezplatný přístup k programové nabídce Sweet.tv v tarifu "L" po dobu 30 dní, funguje podle upravených pravidel.

S ohledem na zneužívání tohoto promo kódu došlo operátorem Sweet.tv k zavedení opatření. Při aktivaci promo kódu PARABOLA je nyní nutné zadat svoji platební kartu. Sweet.tv nebude během bezplatného slevového období účtovat žádné poplatky.

Po skončení 30denního bezpoplatkové období bude uživatel automaticky převeden na tarif "L" a bude aktivní do doby, dokud jej uživatel nezruší.



Promo kóddélka předplatnéhotarifcena (v Kč/eurech)
PARABOLA30 dníL0,-

Proč si pořídit Sweet.tv?

V době rostoucích cen zboží a služeb je nabídka televizních balíčků operátora Sweet.tv s velkou slevou pro cenově citlivé zákazníky vítaná. Mohou ji využít pro sebe, případně ji využít jako dárek.

Co nabízí sweet.tv?

OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.

Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.

Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.

redakce





Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
STVR ukončí provoz teletextu
STVR ukončí provoz teletextu
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Peče celá země
21:20 Desatero podle Ringa
22:40 Komisař Montalbano
kanál CT2 20:00 Hrabě Monte Christo (3/4)
21:30 Super prohnilí
23:15 Skrytá vada
kanál NOVA 20:20 Barbie
22:45 Padesát odstínů temnoty
01:10 Na sv. Valentýna
kanál PRIMA 20:15 Indiana Jones a Poslední křížová výprava
22:50 Pod vysokým napětím
00:45 Hon na čarodějnice
kanál SEZNAM 20:10 Stíny smrti: Vražda na útesu
22:05 Ducháček to zařídí
23:55 Obchodník se smrtí
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Vím, že nic nevím
22:15 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:40 Neskoro večer
22:35 Citrónshow - špeciál z Jasnej
kanál DVOJKA 20:10 Anjeli strážni
20:35 Vopred vinní
22:20 Spojka
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:45 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:45 Můj šálek kávy
00:25 Soudní síň - Nové případy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook