Neděle, 15. března 2026, svátek má Ida

Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI

Společnost CANAL+ v červnu uvede vylepšenou aplikaci CANAL+ s využitím technologie OpenAI pro vyhledávání a objevování obsahu.

Tato nová funkce představuje zásadní průlom v poskytování intuitivnějšího, inteligentnějšího a personalizovanějšího uživatelského zážitku - první inovace v zábavním průmyslu na světě, která dále potvrzuje pozici CANAL+ jako průkopníka a důsledného tvůrce trendů.

Streamovací platforma CANAL+ (foto: CANAL+)
▲ Streamovací platforma CANAL+ (foto: CANAL+)

Aplikace CANAL+ nabídne jedinečně vylepšené vyhledávaní, které jde nad rámec tradičních dotazů založených na klíčových slovech. Díky špičkovým modelům OpenAI budou moci předplatitelé vyjádřit, co chtějí sledovat, vlastními slovy - na základě svých preferencí, nálady nebo dokonce spontánní zvědavosti - a dostávat návrhy obsahu na míru, které skutečně splní jejich očekávání.

Ať už předplatitel do vyhledávacího řádku zadá „Chtěl bych uklidňující romantickou komedii“ jako BRIDGET JONES: ŠÍLENÁ DO CHLAPCE, „epický historický seriál“ jako KING & CONQUEROR nebo „něco lehkého, zábavného a zábavného ke sledování“ jako LOUPS-GAROUS, aplikace CANAL+ bude schopna navrhnout obsah na míru, který odpovídá dotazům předplatitelů.

Nasazení OpenAI je přirozeným pokračováním dlouholeté tradice CANAL+ v oblasti průkopnických inovací, které utvářejí budoucnost zábavních zážitků. Stejně jako CANAL+ v roce 2019 díky své agregační strategii prosadil možnost sledovat nejlepší obsah na jednom místě a v roce 2024 jako první nabídla zážitek ze sledování obsahu v připojených vozidlech, tato spolupráce nadále nově definuje způsob, jakým jeho předplatitelé přistupují k zábavě a jak si ji užívají.

Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
Skylink: Šláger Premium překlopen do SD
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Šlágr Rádio začalo vysílat v DAB
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Šlágr Rádio může odstartovat v DAB. Má licenci
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Konec hudebních kanálů Thats TV
Konec hudebních kanálů Thats TV
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI

TV program

kanál CT1 20:10 MIKI (1/4)
21:05 Výborná SHOW
21:55 Holka na zabití
kanál CT2 20:00 Od dvanácti do tří
21:40 Chyťte Cartera
23:30 Otcové průmyslu (10/10)
kanál NOVA 20:20 Buldok z Poděbrad (2)
21:35 Kriminálka Anděl II (7)
22:50 Střepiny
kanál PRIMA 20:15 Asia Express (5, 6)
22:20 Univerzální voják: Znovuzrození
00:15 Sherlock: Šest Železných dam
kanál SEZNAM 20:10 Pád letu A800
22:45 Le Mans
01:05 Místo činu: Kolín (23)
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Odvrácená strana lásky
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Duel šampiónov
21:30 Vraždy vo Fresange
23:00 Agatha Christie: Poirot
kanál DVOJKA 20:10 Budujeme Slovensko
20:35 Bony a klid
22:10 Veľký týždeň
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Horná Dolná II. (2)
21:25 Horná Dolná II. (3)
22:20 Horná Dolná II. (4)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Vezmeš si mě?
21:55 Dr. Ludsky (1/10)
23:20 Dr. Ludsky (2)

