Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Společnost CANAL+ v červnu uvede vylepšenou aplikaci CANAL+ s využitím technologie OpenAI pro vyhledávání a objevování obsahu.
Tato nová funkce představuje zásadní průlom v poskytování intuitivnějšího, inteligentnějšího a personalizovanějšího uživatelského zážitku - první inovace v zábavním průmyslu na světě, která dále potvrzuje pozici CANAL+ jako průkopníka a důsledného tvůrce trendů.
Aplikace CANAL+ nabídne jedinečně vylepšené vyhledávaní, které jde nad rámec tradičních dotazů založených na klíčových slovech. Díky špičkovým modelům OpenAI budou moci předplatitelé vyjádřit, co chtějí sledovat, vlastními slovy - na základě svých preferencí, nálady nebo dokonce spontánní zvědavosti - a dostávat návrhy obsahu na míru, které skutečně splní jejich očekávání.
Ať už předplatitel do vyhledávacího řádku zadá „Chtěl bych uklidňující romantickou komedii“ jako BRIDGET JONES: ŠÍLENÁ DO CHLAPCE, „epický historický seriál“ jako KING & CONQUEROR nebo „něco lehkého, zábavného a zábavného ke sledování“ jako LOUPS-GAROUS, aplikace CANAL+ bude schopna navrhnout obsah na míru, který odpovídá dotazům předplatitelů.
Nasazení OpenAI je přirozeným pokračováním dlouholeté tradice CANAL+ v oblasti průkopnických inovací, které utvářejí budoucnost zábavních zážitků. Stejně jako CANAL+ v roce 2019 díky své agregační strategii prosadil možnost sledovat nejlepší obsah na jednom místě a v roce 2024 jako první nabídla zážitek ze sledování obsahu v připojených vozidlech, tato spolupráce nadále nově definuje způsob, jakým jeho předplatitelé přistupují k zábavě a jak si ji užívají.
zdroj: CANAL+