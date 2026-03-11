Quantcast
Skylink testuje dva nové programy

Na kapacitách operátora česko-slovenské satelitní platformy Skylink, lucemburské společnosti M7 Group, členu CANAL+, se objevily dva nové programové sloty pojmenované jednoduše "Test".

Jedna pozice "Test" se objevila na kmitočtu 11,934 GHz a druhá se stejný názvem na frekvenci 12,090 GHz v obou případech s vertikální polarizací. Obě pozice jsou řádně kryptovány systémy Irdeto (CAID 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 181D) a Viaccess (CAID 0500, provider id 051910). S ohledem na skutečnost, že oba sloty zatím slouží výhradně pro potřeby operátora, nejsou tyto testy dostupné na žádných kartách pro zákazníky provozovatele.

První pozice "Test" obsahuje zvukové stopy v češtině, slovenštině a v původním znění, zatímco druhá ve slovenštině a v původním zvukovým doprovodem.

Co se objeví na chystaných pozicích zatím není známo.

technické parametry - "Test":

Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Conax + Viaccess + Nagra MA

technické parametry - "Test":

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,090 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Conax + Viaccess + Nagra MA

