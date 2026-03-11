Šlágr Rádio také v DAB síti Fiera touch

Šlágr Rádio také v DAB síti Fiera touchDNES! | redakce | tisk | názory
Pokrytí zbrusu nové rozhlasové stanice Šlágr Rádio se rozšiřuje. Provozovatel stanice, společnost Česká Muzika, se dohodl s operátorem DAB sítě Fiera touch ohledně zařazení programu do nabídky.
Stanice Šlágr Rádio se tak stala součástí programové nabídky z vysílače Trutnov - Lanovka na bloku 7D. Z pražského vysílače operátora program není šířen.
Šlágr Rádio vysílá od pondělí. Program se postupně objevil v regionálních sítích Broadcast Services (BS) a Joe Media / Color DAB. Díky dohodě s více operátory regionálních sítí je nový rozhlasový program k dispozici posluchačům ve více regionech.
Vedle DAB multiplexů je možné stanici poslouchat on-line (přes internet).
Šlágr Rádio je sesterskou stanicí televizních programů Šláger Originál, Šláger Muzika a Šláger Premium.