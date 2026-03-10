JOJko vyráží do kin po celém Slovensku

JOJko vyráží do kin po celém SlovenskuDNES! | redakce | tisk | názory
Nejsledovanější dětská televize na Slovensku TV JOJko přichází za svými diváky přímo do kin. JOJKO CINEMAX Tour 2026 přinese do osmi slovenských měst veselý koncertní program pro děti, oblíbené postavy z televizní obrazovky, premiéru nové skladby POPCORN i fotogramiádu po vystoupení.
Diváci se mohou těšit na oblíbené dvojice "Sníček a Dúhalka" a "Mojko a Kajka", které přinesou do kinosálů energický a interaktivní program plný písniček, tance, radosti a zábavy. Výjimečným momentem turné bude i premiéra nové skladby POPCORN, kterou představí dvojice "Sníček a Dúhalka" u příležitosti sedmi let společného účinkování.
Součástí programu budou i "Mojko a Kajka" jako předskokani, kteří rozehřejí atmosféru před hlavním vystoupením a postarají se o veselý úvod celé akce. Po skončení koncertu se malí návštěvníci mohou těšit i na fotogramiádu s účinkujícími, díky které si odnesou nejen silný zážitek, ale také společnou vzpomínku.
"
S JOJKO CINEMAX Tour jedeme přímo za našimi diváky. To nejlepší z televizní obrazovky přinášíme živě do kin po celém Slovensku, abychom dětem i jejich rodinám dopřáli radost, hudbu a společný zážitek z blízkého setkání s oblíbenými hrdiny," říká Dagmar Odrášková, producentka TV JOJko.
Turné postupně zavítá do osmi slovenských měst:
14. 3. 2026 - Košice
15. 3. 2026 - Prešov
21. 3. 2026 - Bratislava
22. 3. 2026 - Nitra
28. 3. 2026 - Trnava
29. 3. 2026 - Trenčín
11. 4. 2026 - Banská Bystrica
12. 4. 2026 - Žilina
"
JOJKO CINEMAX Tour přinese dětem veselé, jedinečné a zábavné setkání s postavičkami, které znají z televizní obrazovky. Chceme, aby si rodiny odnesly nejen krásný kulturní zážitek, ale i společnou vzpomínku na odpoledne plné písniček, tance a radosti," doplňuje Kristína Tráčová, marketingová manažerka TV JOJko.
JOJKO CINEMAX Tour 2026 je určena zejména pro rodiny s dětmi a přináší jedinečné spojení koncertního programu a zážitku z kina. TV JOJko tak poprvé přenáší atmosféru svého dětského světa přímo do kinosálů, kde se televizní postavy setkají se svými diváky živě.
Vstupenky na akci lze koupit na www.cine-max.sk.
zdroj: JOJ